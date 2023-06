El Barcelona ya conoce a sus rivales en la Champions de balonmano

El Barça quedó encuadrado en el grupo B de la Liga de Campeones de la EHF, tras el sorteo celebrado este martes en Viena, junto a Veszprem, Magdeburgo, Montpellier y Celje, entre otros, en una fase que será complicada por el nivel de los participantes.

?????????????????????????? ?????? ?????????????????? ????????????



?? The first round is scheduled for 13-14 September 2023. #ehfcl



+ Info ?? https://t.co/ScQ8b6p9dM

Draw ?? https://t.co/PsKkK0PMs4pic.twitter.com/xPrISumobh