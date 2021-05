El Barcelona se carga a David Barrufet tras 37 años en la entidad

El máximo responsable deportivo de la sección de balonmano del Barça, David Barrufet, confirmó que la entidad azulgrana le ha despedido alegando que quiere iniciar un nuevo proyecto en la sección. "El pasado miércoles, día 19, se me comunicó que no seguiría ni al frente de la sección ni en el club a final de esta temporada, ya que se busca un nuevo proyecto", explicó el exportero, a quien la decisión de prescindir totalmente de sus servicios le ha cogido por sorpresa.



"Quizás me esperaba que fuese relevado al frente de la sección, pero no que se me despidiera del club. Ha sido un momento muy duro para mí, pero yo soy del Barça, siempre lo he sido y lo seré esté quien este en la directiva", reflexionó.



A punto de cumplir 51 años, salir de la entidad azulgrana después de 37 años, de haber logrado 71 títulos como jugador -solo superado por Aitor Egurrola en el hockey sobre patines (75)- y de haber sido jugador del primer equipo durante 22 temporadas (1988-2010), salir de este modo ha sido "una sorpresa" para él: "Pero tengo que acatar esta decisión".



"Soy un empleado del club y esto es un despido, dicho así de claro, pero ahora no quiero pensar en nada más que en los dos títulos que aún nos quedan: la Copa Asobal y la Liga de Campeones. Repito que el Barça es mi club y lo será siempre", manifestó.



Después de su retirada, en junio de 2010, Barrufet, licenciado en Derecho deportivo, pasó a los servicios jurídicos del club, y en octubre de 2015 fue nombrado mánager de la sección de balonmano. Fue el responsable, junto a Xavi Pascual, de confeccionar una de las plantillas más poderosas del continente y que ha ganado de manera consecutiva todos los títulos españoles que ha disputado: Liga Asobal (6), Copa del Rey (6), Copa Asobal (5) y Supercopa de España (5).



A este palmarés le ha sumado también tres Mundiales del Clubs (2017, 2018 y 2019) y solo ha faltado un título de Liga de Campeones, aunque el Barça ha estado en tres Finales a Cuatro (2017, 2019 y 2020) durante el tiempo que ha desempeñado este cargo.