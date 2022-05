El Barça estará en la fase final de Colonia en busca de su undécimo título

El Barça se clasificó este jueves para la fase final de la Liga de Campeones 2021-2022, que se disputará en el Lanxess Arena de Colonia los días 18 y 19 de junio, al vencer en el Palau Blaugrana al Flensburg alemán por 27-24 en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, en el que lo mejor fue el resultado a favor de los azulgranas en un choque tranquilo.



Sólo destacar que el lateral francés del Barça, Dika Mem, este jueves con 6 goles, es ya el máximo goleador de la Liga de Campeones con 90 tantos. Supera por uno al jugador del Veszprém Petar Nenadic. El equipo azulgrana ya se había impuesto en la ida en la pista germana por 29-33 e intentará revalidar su título de la pasada temporada y sumar el undécimo en la máxima competición continental.



El Barça es el defensor del título y aspira a su undécima corona de la máxima competición continental. Será su décima presencia en la 'Final Four', que se implantó en la temporada 2009-2010.



En las nueve en que ha participado hasta ahora ha sumado tres títulos (2010-11, 2014-15 y 2020-21) y ha sufrido tres derrotas (2009-10, 2012.13 y 2019-2020) en el encuentro final.



Pocas novedades de salida en ambos equipos con respecto al partido de ida. Quizás por parte germana la presencia del extremo izquierdo sueco Hampus Wanne, su máximo goleador, ausente por lesión en la ida y que la próxima temporada será azulgrana.



Los hombres de Carlos Ortega se tomaron el choque con tranquilidad ante un rival que siguió, como en la ida, jugando lento. El Barça se fue por delante a los 12 minutos (5-3), pero el técnico visitante Mike Machulla paró el partido y serenó su defensa.



Un 0-3 de parcial equilibraba el marcador (6-6, m.20) y el Barça perdía muchos balones (6 en la primera mitad), lo que permitió al Flensburg ponerse por delante (9-10, m.29), Equilibró el marcador el tercer tanto de Dika Mem (10-10).



El extremo danés Emil Jacobsen, el máximo goleador de los germanos en la ida (9 tantos), no jugó ni un solo minuto. Machulla solo había empleado dos hombres en la rotación. En total utilizó tres.



Un tanto de Wanne adelantó al Flensburg al inicio de la segunda mitad (10-11, m.31), pero el Barça recuperaba la iniciativa con un parcial de 3-0 (13-11, m.33). Desde ese momento se sucedieron empates y mínimas ventajas azulgranas que nunca pasaron de dos tantos frente a un rival que no aceleró su ritmo.



La ventaja se amplió a tres tantos en un contragolpe de Aitor Ariño a puerta vacía en inferioridad visitante (26-23, m.57). Y poco más que decir de un encuentro que no tuvo más historia que el resultado final (27-24) y que lleva al Barça a la fase final de Colonia.



FICHA DEL PARTIDO:

27 - Barça (10+17): Gonzalo Pérez de Vargas; Áleix Gómez (2), Mem (6,3p), Youssef Ben Alí (5), Cindric (4), N'Guessan (-), Ángel Fernández (1), siete inicial, Thiagus Petrus (1), Makuc (1), Lángaro (2), Ariño (2), Ali Zein (-), Janc (3), Richardson (-) y Leo Maciel (p.s).



24 - SG Flensburg (10+14): Buric (Moller, m.51 a 60); Swan (4), Hald Jensen (-), Golla (4), Mads Mensah Larsen (2), Sogard (3), Wanne (6,2p) -siete inicial- Gottfridsson (2), Einarssonn (3) y Lindskog (-).



Marcador cada cinco minutos:2-1, 3-2, 5-3, 6-6,8-6, 10-10 (descanso), 14-14, 17-16, 20-18, 20-19, 24-22, (final).



Árbitros: Dalibor Jurinovic (CRO) y Marko Mrvica (CRO). Exclusiones: A Áleix Gómez (m.15) por el Barça y a Gottfridsson (m.12 y 36), Jensen (m.33 y 56) por el Flensburg.



Incidencias: encuentro correspondiente al encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones 2021-2022 disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 4.184 espectadores, la mejor entrada de la temporada.