El Barça debuta en la Súper Globe con una arrolladora victoria

El Barça debutó este martes en la decimoquinta edición de la Súper Globe -Mundial de Clubes- con una arrolladora victoria (50-18) sobre el Club Ministros de Monterrey (México), campeón de América del Norte y el Caribe, debutante en la competición y de un nivel muy inferior al de los azulgrana.

El técnico azulgrana Carlos Ortega recuperó este lunes mismo a los diecisiete jugadores, su plantilla al completo, que estaban convocados por los compromisos de sus respectivas selecciones, para viajar a Dammam, escenario de la competición y que han tenido que disputar el encuentro sin haberse entrenado.

Además, el meta danés Emil Nielsen ha sido baja por una artritis post traumática del dedo gordo del pie derecho tras un golpe sufrido en un encuentro con su selección. Le ha relevado el meta del Barça B Roberto Doménech, que ha jugado todo el encuentro de hoy y ha realizado 13 paradas.

El Barça es el favorito en esta edición. Llega a la cita como campeón de Europa y con una racha de 44 encuentros sin conocer la derrota (42 victorias y 2 empates) en Liga Asobal y Liga de Campeones desde noviembre de 2021.

