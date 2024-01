Balonmano.- Maqueda: "Todo el mundo va a ir con el cuchillo entre los dientes"

El jugador de la selección española de balonmano Jorge Maqueda tiene claro que en el Europeo previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 todo el mundo va a ir "con el cuchillo entre los dientes" ya que "se reparten las últimas plazas" para la cita olímpica, y aseguró que todo el mundo se va a "aferrar" a la posibilidad de ir.

"Siempre en los Europeos previos a los Juegos Olímpicos es donde todo el mundo se deja todo, porque prácticamente es donde se reparten las últimas plazas para los Juegos y creo que todo el mundo va a ir con el cuchillo entre los dientes para poder aferrarse a las posibilidades de ir", comentó Maqueda en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El veterano jugador del HBC Nantes considera que los 'Hispanos' llegan "bien" a la cita, porque los días previos al final del año han entrenado "con mucha intensidad y ganas". "El entrenamiento de ayer también lo hicimos bastante bien, con mucha intensidad y yo creo que se ven ganas dentro del equipo para poder hacer algo bueno en el europeo y sobre todo también para poder conseguir esa plaza olímpica", destacó.

"Puede ser bonito volver a conseguir el Europeo como ya hicimos hace tres o cuatro años en Suecia y yo creo que todo el mundo va a ir con ganas e ilusión, los que somos más veteranos sobre todo, porque al final nunca sabes cuándo puede ser el último, cuándo no puedes dejar de entrar en la rotación y todo eso. Y pra la gente joven que prácticamente ha jugado su primer campeonato o llevan poco", expresó.

Por otro lado, Ian Tarrafeta cree que todos están "con muchísimas ganas" de acudir a la cita continental. "Sabemos lo que son y lo que han sido los europeos para nosotros. Vamos con mucha ilusión y muchas ganas de volver a hacer un buen papel en un año tan importante como este", comentó.

"Llego bien, con muchas ganas, mucha confianza y jugando bastante en el club, así que muy contento. Voy con ganas de quitarme ese recuerdo un poco agridulce del enero pasado, aunque cuando volví con el equipo se consiguió el bronce, pero a mí me queda un poco ese recuerdo de haberme lesionado durante el primer partido", recordó.

Para el exjugador del BM Granollers volver a la ciudad a jugar es "muy especial". "He estado aquí nueve años, de los cuales seis o siete fueron en formación y posteriormente algunos más en el primer equipo. He formado aquí, he crecido aquí, en estas calles, en estos pabellones y con mucha familia que ha venido para verme jugar otra vez en casa", concluyó.