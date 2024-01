AMP.- Balonmano/Selección.- Ferran Solé reemplaza al lesionado Kauldi Odriozola en los 'Hispanos'

(Amplía con declaraciones de Solé a su llegada a la concentración)

El vasco es la segunda baja en la selección española de balonmano en el Europeo tras la de Miguel Sánchez-Migallón

El internacional español Kauldi Odriozola deberá pasar por quirófano tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie izquierdo y abandona la concentración de la selección masculina de balonmano en el Campeonato de Europa de Alemania, convirtiéndose en la segunda baja de los 'Hispanos' después de la de Miguel Sánchez-Migallón, y Ferran Solé ocupará su lugar en el grupo.

El extremo derecho del Nantes se hizo daño al apoyar el pie izquierdo durante la victoria de los de Jordi Ribera este domingo ante Rumanía (24-36) y tuvo que abandonar la pista dolorido. Posteriormente, el médico de la selección, César Flores, determinó mediante una radiografía el alcance exacto de la lesión: fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Así, el de Zumaia abandonará la concentración en Mannheim en las próximas horas para ser intervenido quirúrgicamente esta misma tarde en Madrid. El técnico de Sarrià, mientras, ha decidido convocar de urgencia a Ferran Solé, extremo derecho del Paris Saint-Germain francés.

Solé, que llegará a última hora de la tarde a Mannheim, debutó con los 'Hispanos' de la mano de Jordi Ribera el 2 de noviembre de 2016, y desde entonces ha participado en la mayoría de los éxitos de España, incluidos los títulos continentales de 2018 y 2020 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. También fue elegido mejor extremo derecho del Campeonato de Europa 2018 y de los Campeonatos del Mundo de 2019 y 2021.

La de Odriozola es la segunda baja del combinado español en las últimas 48 horas. El sábado, el extremo izquierdo Miguel Sánchez-Migallón abandonó el grupo tras confirmarse que sufría una fractura del segundo metacarpiano de la mano izquierda, que se produjo en la derrota del debut frente a Croacia; Viran Morros ocupó su lugar en el equipo.

"Llevo ya más de una semana preparando con el equipo la pretemporada invernal, así que físicamente estoy bien, igual me falta un poco coger el ritmo con balón para estar en la mejor forma, pero yo creo que eso se coge rápido", admitió Solé a su llegada a Mannheim (Alemania) en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El extremo recalcó que esta llamada "fue totalmente inesperada" y que ya había hecho sus "planes" al no estar en la lista. "Pero ahora estoy encantado de estar aquí. Creo que en el momento no pensaba que hubiera ningún cambio y tampoco lo deseaba porque al final lo mejor que puede pasar es que se quede el grupo que empieza la preparación, pero ahora que estoy aquí estoy con la ilusión de poder ayudar al equipo y luchar hasta el final", subrayó el extremo que no olvida que conoce "un poco la dinámica" y que "el nivel de exigencia es máximo".