La Virtus de Bolonia despide a Sergio Scariolo

El club de baloncesto Virtus Bolonia ha destituido a Sergio Scariolo, campeón del mundo con España y que entrenaba también al conjunto italiano, al considerar que sus declaraciones "socavan la serenidad" del equipo, informó la entidad.

"Las declaraciones del entrenador a la prensa el 13 de septiembre, que siguen a las realizadas durante la rueda de prensa de final de temporada el 27 de junio, por desgracia, socavan la serenidad y el entusiasmo del entorno de la Virtus y del grupo que está a punto de afrontar los primeros compromisos oficiales de la nueva temporada", escribió el club en su web. El club también informó de que el primer asistente, Andrea Diana, ha sido relevado asimismo de su cargo.

Comunicazione esonero di Sergio Scariolo ?https://t.co/n92UuvZXm1 — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) September 15, 2023

La destitución del seleccionador español como entrenador del Virtus llega después de que Scariolo ofreciese una rueda de prensa el pasado día 13 de septiembre en la que analizó la plantilla y sus objetivos para la próxima temporada.

"El equipo lo construye el club y hay que reconocer el mérito de haber hecho todo lo posible en función de los medios disponibles", dijo, lo que, según los medios italianos, no gustó al propietario del equipo, Massimo Zanetti, con quien ya había tenido algunos roces la pasada campaña.

"No hay duda de que la calidad ofensiva es menor, el potencial es tener un mayor rendimiento defensivo. Esperamos pasos adelante, ya no tendremos a Milos Teodosic. Con España jugamos muy bien como equipo, pero nos faltaba un jugador al que darle el balón en posesiones donde el balón está caliente. ¿Quién podría ser? Aún no lo he identificado. Nadie ha sido así hasta ahora, pero lo esperamos", añadió el también seleccionador español de baloncesto.

Los primeros nombres que suenan en la prensa italiana para reemplazarle son los de Walter De Raffaele, exentrenador entre otros de Venecia y Brindisi, y Luca Banchi, al frente de la selección nacional de Letonia.