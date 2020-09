Sergio Llull: "Quiero seguir aquí sea de utillero, de delegado o de lo que quieran"

El base del Real Madrid Sergio Llull ha subrayado que su intención es continuar en el club "sea de utillero, de delegado o de lo que quieran", antes de empezar una nueva edición de la Liga Endesa que su equipo afronta motivado tras "no estar a la altura" en la última fase final y tranquilo por el futuro de su "jugador referencia" Facundo Campazzo.

"Mi intención es seguir sea de utillero, de delegado o de lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo y las cosas ya se verán, no hay ninguna prisa. Estoy centrado en hacer una buena temporada y seguir ayudando a ganar títulos", dijo en rueda de prensa Llull, cuyo contrato con el Real Madrid concluye el próximo verano.

En este sentido, el balear cuenta con su polivalencia sobre la cancha. "Es una ventaja para mí poder jugar de base y escolta y estoy aquí para lo que el entrenador necesite, no tengo ningún problema en compaginar. En la Supercopa solo he jugado de escolta, pero el año es muy largo y eso ya se verá", indicó.

A nivel colectivo, reconoció que afrontan el curso con ganas de revancha. "El año pasado no supimos adaptarnos a las circunstancias y en la 'burbuja' de Valencia no jugamos bien. No estuvimos a la altura. La gente ha venido con muchas ganas de volver a jugar bien y de llegar lejos en todas las competiciones", avisó.

Deberán hacerlo con las condiciones impuestas por la pandemia y conscientes de que "jugando sin público se pierden muchas emociones y sensaciones que hacen al baloncesto especial". "A los test de acostumbras, como hacen el resto de personas. Es la situación que nos ha tocado vivir, ojalá que pronto encuentren una vacuna y se pueda solucionar", deseó.

Preguntado por la posible marcha a la NBA de su compañero Campazzo, el internacional español recordó que "todo son suposiciones". "Yo lo veo entrenando muy bien y feliz de estar aquí como todos estos años. Ya visteis todos el nivel que dio en la Supercopa, donde ganó otro MVP. Es nuestro jugador referencia, tiene contrato y poco más puedo decir sobre ese tema", zanjó.

Por último, Llull habló sobre esta décima temporada que inicia compartiendo vestuario con Pablo Laso. "Nos conocemos muchísimo. Con una mirada ya sé cómo viene Pablo al entrenamiento y con una mirada él ya sabe cómo llegó yo. Son muchos años disfrutando mucho y ganando muchos títulos. Ya he dicho muchas veces que es el entrenador perfecto para el Real Madrid por lo que sabe de baloncesto y por cómo lleva el equipo", recalcó.