El Real Madrid cae en Milán a manos del 'Chacho'; Baskonia no falla ante un Khimki golpeado por el coronavirus

El Real Madrid cayó (78-70) este viernes en su visita al Armani Milan en la cuarta jornada de la Euroliga, donde el cuadro blanco acumula un 1-3 negativo en la tabla por culpa de un ex como Sergio Rodríguez, protagonista del choque de aspirantes al título.

Los de Ettore Messina regalaron el primer tiempo pero en el segundo se pusieron las pilas para anular a su rival. El Madrid, que venía de sumar su única victoria esta misma semana ante un Khimki mermado por el coronavirus, cedió en el primer test serio de un curso que no marcha bien para el equipo más laureado del continente.

What a day for @SergioRodriguez!



Congratulations... 'Mini-Chacho' is on the way. pic.twitter.com/qAPXhOFo8f