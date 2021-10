El mundo del deporte se rinde a Pau Gasol tras anunciar su retirada

Pau Gasol anunció su retirada del baloncesto profesional a los 41 años y tras 21 temporadas en activo, poniendo fin a una exitosa carrera. Personalidades del deporte han querido despedirse con emotivos mensajes en las redes sociales.





El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, calificó a Pau Gasol como "el mejor jugador de la historia del baloncesto español".





A hero in Los Angeles. A hoops legend around the world.



Congrats on your retirement, Pau. pic.twitter.com/ODzWHXgq94