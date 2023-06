Pablo Laso ficha por el Bayern de Munich hasta 2025

El equipo de baloncesto del Bayern de Múnich tiene nuevo entrenador. El ex del Real Madrid, Pablo Laso, llega como nuevo técnico del conjunto aleman firmando un contrato por dos temporadas hasta el 2025.

El español que conquistó dos títulos de Euroliga con el Real Madrid, será el líder del ambicioso proyecto de la sección de basquet de la entidad de Múnich que está llamado a ser uno de los grandes de Europa y este año ha sido el tercer clasificado de la Bundesliga.

El técnico vasco, de 55 años de edad, a su llegada al equipo ha declarado a los medios oficiales del club: "Es un gran honor y me alegra estar en Múnich. Me gustaría agradecer a este gran club por considerarme para ser parte de escribir el próximo capítulo de Bayern en la EuroLeague y BBL. Naturalmente, estaría feliz de lograr éxitos similares a los del pasado, pero el éxito no se define únicamente por ganar la EuroLeague, y eso debería quedar claro para todos. Estoy comprometido al 100% y listo para ayudar a Bayern a alcanzar el siguiente nivel de este emocionante proyecto", ha afirmado.

Pablo Laso firma con el Bayern. Bayern de Múnich





El presidente de la entidad, Herbert Hainer, transmitió en la bienvenida a Laso: "Él tiene una tremenda experiencia, ha celebrado grandes éxitos con el Real Madrid, y es uno de los entrenadores más reconocidos en la EuroLeague. Ahora le espera un nuevo desafío en el FC Bayern, y estamos muy contentos de que crea en nuestra visión".