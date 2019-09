El original recibimiento de un aficionado del Real Madrid a Mirotic por su marcha al Barça

La afición del Real Madrid no perdona a Nikola Mirotic su marcha de los Bucks de Milwaukee de la NBA para jugar en ACB como estrella del Barça Lassa. El paso del jugador montenegrino e internacional con la selección española por el Real Madrid dejó huella por sus grandes actuaciones desde 2008 a 2014.



Muchos aficionados del Madrid compraron la camiseta de Mirotic y tras conocer su fichaje por el Barça Lassa, han buscado una alternativa. Una prueba de ello la tenemos en este seguidor merengue que ha decidido tachar el nombre del de Montenegro y poner el de otra de las estrellas que han pasado en los últimos años por el Rea Madrid de baloncesto, el esloveno Luka Dončić.



A pesar de que Dončić (rookie del año en la NBA con los Dallas Mavericks) ya no milita en la ABC, la afición madridista no le olvida y le brinda este tipo de gestos.

Nikola Mirotic aseguró este sábado tras el partido ante el Valencia, que consciente de "lo que tocaba" al llegar al WiZink Center, respecto a los silbidos que le dedicaron los aficionados, "pero no era importante para mi y he estado muy concentrado". "No digo que haya sido fácil jugar. Estoy feliz porque veníamos a ganar y lo hemos conseguido", añadió.