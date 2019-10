Mike Smith 30 años después de su histórico triple-doble: "No sabía que era el primero"

“Sabía que estaba en un grupo muy cortito de jugadores que habían cumplido este objetivo, pero no que era el primero de la ACB. Es un orgullo y una alegría”. Mike Smith se muestra efusivo y sorprendido por la llamada de COPE, que le ha alegrado una tarde gris en Sevilla. A pesar de que la lluvia es una maravilla allí, ya saben. Como también lo fue la carrera deportiva de este neoyorquino de origen pero español de corazón, en otro tiempo un alero legendario de “la mejor liga después de la NBA”: hace 30 años, fue el primer autor de un triple-doble (al menos dobles cifras en tres apartados del juego) en la máxima categoría de nuestro baloncesto.

Un 21 de octubre de 1989, 31 puntos, 10 rebotes y 10 robos quedaron reflejados en la estadística de Smith, tras una victoria por 66-65 de su Mayoral Maristas (hoy Unicaja) ante el Granada. A sus 56 años, el protagonista recuerda más el “éxito colectivo e individual” que tuvo en aquel equipo: ascenso de Primera B (actual LEB Oro) a ACB, pareja de ensueño con otro Smith (Ray), mates portentosos y defensa no menos exuberante…

Fue el premio que le tenía reservada la vida a Mike tras no ser elegido en el Draft de la NBA y empezar a labrarse un porvenir en la canasta europea a través de una breve aventura en Irlanda. España le esperaba para ser como su “casa”: tras cinco años de ensueño en Málaga, tocaban cuatro de “ganar títulos” en el Joventut de Badalona. Entre ellos, “el mejor posible”: la Copa de Europa del 94, aunque también cayó la Liga en 1992.

Tras sentirse “como en una familia” en las dos primeras experiencias vividas en nuestro país, sobrecoge un poco oír hablar a Smith de sus tres años en el Real Madrid. “Fui allí con mucha ilusión y ganas, pero en ese momento el club estaba inestable. La clave es el vestuario. Si no hay un buen feeling, hay problemas… Se nota en la cancha. Después, llegaron los cambios y más estabilidad, hasta hoy. La clave es ser una familia, no como un número. Eso es importante para jugar en un club de baloncesto, no en uno de fútbol”, relata con cierta aflicción.

Y aún hay más: “No te sentías como un compañero o en una familia, te sentías un poco solo muchas veces. Eso no es una excusa, pero sí se nota: siempre quieres dar el máximo posible, ser el mejor, triunfar. Allí pasé los momentos más difíciles de mi carrera deportiva”. Eso sí, Smith se fue de la capital con una Eurocopa (antigua Recopa), para volver a gozar tres años al sur del país, con el mejor Caja San Fernando de la historia (subcampeón de Liga y Copa con el hoy Betis) y en esa Sevilla de sus amores, donde reside en la actualidad.

Más andaluz que yankee

“Andalucía es un punto importante, aquí están mis raíces. Empecé y he acabado aquí. Tengo a mis amigos entre Málaga y Sevilla”, reconoce un mito que también fue internacional con España (30 veces) y jugador del Lucentum Alicante. Allí se retiró en 2002 con otro ascenso a ACB desde la LEB Oro… hasta que descolgó la camiseta de forma temporal con 45 años.

Lo hizo por gentileza de un CB Dos Hermanas al que presidió y que hoy milita en la EBA (cuarta categoría). Y para ayudar, lo que más llena a Mike Smith hoy en día: “Ayudo a jugadores a venir a jugar a España y busco becas universitarias para los chicos en Estados Unidos. Mientras pueda respirar, voy a seguir ayudando y apoyando a todo el mundo que pueda en el baloncesto”.

En la ecuación va incluido su hijo Sean, que debuta esta temporada (y con paso firme) en la LEB Oro, de la mano de Coruña. “Una de las cosas que está haciendo muy bien es dar espectacularidad. Tiene buen salto y es buen atleta. Defiende bastante bien. Estoy muy contento con su labor”, confiesa el padre de la criatura, al que también se le conoció, y mucho, por sus mates.

Para muestra, el siguiente dato: Smith era el mismísimo logo de la ACB hasta hace tan sólo unos días, pues esa mítica silueta que se colgaba de un aro y que todos tenemos en la cabeza era la suya. “Otra razón para demostrar mis méritos y trabajo en España. Creo que hice algo muy digno. Gracias al público, a mis compañeros, amigos y clubs. Tuve una carrera deportiva bastante bonita”, se despide el precursor del club del triple-doble en términos ACB. Después vinieron Nacho Suárez (por partida doble), George Singleton, Dejan Tomasevic, Fran Vázquez y Luka Doncic. Pero el primero de esta clase tan particular será, por siempre, Mike Smith.