Lamentable imagen de la sub-17 de EE.UU: Celebran el título mundial encarándose con el público de Málaga

Estados Unidos se coronaba este domingo campeón del mundo sub-17 en el Martín Carpena de Málaga tras imponerse en la final por 67-79. Sin embargo, el triunfo de los estadounidenses quedaba empañado por lo sucedido escasos segundos antes del término del encuentro y que ha mostrado el mal ganar del combinado norteamericano.

España decidió no jugar la útima posesión con 15 segundos restantes en el electrónico. Ron Holland no se lo tomó bien y empezó a acosar a Abel Delicado intentando robarle la pelota. En ese momento aparece Álvaro Folgueiras para defender a su compañero y Holland se tira al suelo fingiendo una agresión.

El resto de integrantes del conjunto campeón del mundo se planta en el centro de la cancha e intentan empujar a los españoles, mientras un Ron Holland fuera de si cita a pelearse fuera del pabellón a algún rival. Al final España se retira a su banquillo y los Estados Unidos empiezan a celebrar el título corriendo por la pista y encarándose con la grada a la que realizan múltiples aspavientos. Un espectáculo bochornoso.

Lo ocurrido ha causado la indignación de las redes sociales que se han llenado de comentarios condenando la actitud de los estadounidenses y de su cuerpo técnico que no ha sabido contener a unos jugadores que han demostrado su talento en la cancha, pero también su poca deportividad fuera de ella.

Menudos payasos el equipo de EEUU, hacía tiempo que no veía algo así.

Han celebrado un Mundial sub 17 encarándose con el público del Carpena que más respetuoso no ha podido ser.