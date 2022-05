El ex jugador de baloncesto Adreian Payne muere en un tiroteo en Orlando a los 31 años

Adreian Payne, exjugador de los Minnesota Timberwolves, los Atlanta Hawks y los Orlando Magic en la NBA, falleció la pasada madrugada en un tiroteo en Orlando (Florida) a los 31 años.



El fallecimiento de Payne, formado en los Michigan State Spartans, fue anunciado por los medios estadounidenses, que citan a fuentes del departamento del sheriff de Orlando, y muchos de los exequipos del jugador, como los Orlando Magic o el Panathinaikos griego, manifestaron su pésame en las últimas horas.



"Los Orlando Magic están tristes por recibir la noticia del trágico fallecimiento de Adreian Payne", escribió el equipo de Florida en una nota oficial.

The @OrlandoMagic are saddened to learn of the tragic death of Adreian Payne.



Adreian was a two-way player that appeared in five games with Orlando during the 2017-18 season, and also spent time with the Lakeland Magic of the NBA G League.



(1/2)