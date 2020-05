Juanan Morales, en Esports COPE: "No puede haber ascensos porque sería inasumible"

El presidente del Joventut de Badalona Juanan Morales ha dicho en Esports COPE que es contrario a la ampliación de la Liga ACB "nosotros preferimos una Liga de 18 y creo que es una posición unánime en la ACB. No depende de nosotros, pero llegará un momento en que debamos ir más allá para defender nuestros intereses. No puede haber ascensos porque sería inasumible para la competición. Una liga de 20 equipos sería muy difícil de encajar a nivel de calendarios. Y a nivel económico los ingresos son los que son, si hay más equipos se hace difícil pensar que podamos tener los mismos ingresos que esta temporada o que no vayan a disminuir aún más, dadas todas las circunstancias que estamos viviendo".

El dirigente también ha hablado sobre la situación económica del club y cómo afronta la crisis del coronavirus "si esta situación hubiese llegado hace dos años, hubiese sido el último clavo del ataúd, pero ahora somos moderadamente optimistas. Es cierto que es difícil por no tener espónsor principal, pero el máximo accionista Scranton, es un gran apoyo. Hemos reducido ingresos pero también se han reducido gastos como instalaciones".

20 may 2020

