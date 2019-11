José Manuel Calderón se retira del baloncesto

El base extremeño pone punto y final a su carrera como jugador de baloncesto y dejará las canchas tras 20 años como profesional, catorce de años en la NBA. José Manuel Calderón, que no tenía equipo esta temporada, se retirá a los 38 años para pasar a formar parte de la asociación de jugadores de la NBA, según informó el periodista del Washington Post Ben Golliver.

Story: Jose Calderon played pro basketball for 20 years. Now, a daunting new challenge: His first 9-to-5 job, as Special Assistant to @TheNBPA Executive Director Michele Roberts @postsports https://t.co/NmDL3HScOu pic.twitter.com/ajx8up5S0n