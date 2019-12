El fotógrafo que cubrió la muerte de Fernando Martín, en COPE: "Nunca quise hacer ese reportaje"

Raúl Cancio cubrió de todo en su vasta carrera como fotoperiodista: sesiones parlamentarias, atentados de ETA, eventos deportivos… Sin embargo, tiene muy claro qué imágenes de las que captó con su objetivo le marcaron más: las que tuvieron a Fernando Martín como triste protagonista el día de su muerte, un 3 de diciembre de 1989.

“No se me ha olvidado. Nunca quise hacer ese reportaje. Era amigo mío, fotografiar a un amigo muerto es terrible. Pero siempre me he preguntado qué hubiera pasado y qué fotos hubiera hecho si le hubiera conocido”, recordaba Cancio en una entrevista que Luis Munilla le hizo en 2017 para COPE.

“Recuerdo que yo iba al Vicente Calderón a cubrir un Atlético de Madrid-Real Sociedad. No se me olvidará nunca. En la M30 hay muchos accidentes. Lo que hice es una cosa que siempre he hecho profesionalmente, si he visto que había noticia: paré el coche en la cuneta y bajé a hacer unas fotos de un siniestro de dos coches”, hizo memoria sobre los instantes en los que fotografió el accidente que se llevó para siempre al jugador de baloncesto del Real Madrid.

Esta historia que cuenta @cancio_raul del accidente mortal de Fernando Martín. Aquellas terribles fotos. Y la pregunta que se hace al final. pic.twitter.com/NatYPvTF4K — Editorial Libros.com (@libroscom) June 28, 2017

Tras realizar “un buen reportaje de sucesos sin conocer quién estaba en el coche”, Cancio acudió, como estaba previsto, al partido de fútbol que requería de sus servicios. “Ya en el campo, cuando empieza el partido, a los 15-20 minutos, un señor con un transistor hace un comentario. Y Jaime Pato, del ABC, empieza a dar gritos: ‘¡Cancio, Cancio, has hecho las fotos a Fernando Martín, que está muerto!”.

Tras aquel mazazo, Cancio se quedó “cinco minutos ‘clavado”. Tocaba, muy a su pesar, rematar aquel trabajo: “Fui a la redacción con el tembleque, el negativo en las manos. 36 fotos. Hablé con el subdirector y le dije: ‘Tengo a Fernando Martín muerto. Y tengo todo el reportaje’. El otro subdirector se me quedó mirando y dijo: ‘¿Qué hacemos?’. ‘No, qué harás tú’, respondí”.

¿Conclusión? “Cambiamos todo el periódico. La gran noticia, por desgracia, fue la muerte de Fernando. La foto en primera página fue entrando en la camilla con los bomberos”, nos expuso Cancio apesadumbrado. “Si a mí me dicen que tengo que repetir ese reportaje, me niego a hacerlo. Me dolió mucho: fui amigo suyo, de Antonio Martín, de toda su familia”, sentenció.