Éxodo de jugadores en el CSKA de Moscú por la guerra

El CSKA de Moscú se enfrenta al éxodo de varios jugadores por el conflicto Rusia-Ucrania. El primero en tomar la palabra fue el exACB Tornike Shengelia que decidió rescindir su contrato con el equipo ruso como muestra de apoyo al pueblo ucraniano: "no podía seguir jugando en el equipo del ejército ruso". Pero este domingo, con el partido frente al Real Madrid en el horizonte (es su próxima cita en Euroliga), varios jugadores han decidido abandonar la disciplina rusa para volver a sus paises de orígen.

Hello everyone. Due to the current complex situation in which we find ourselves, today I have returned to my country, Denmark, to safeguard the safety of my family. Hoping everything returns to normal as soon as possible. #SayNoToWarpic.twitter.com/W0kpwLNmdf