Dos años del adiós de Doncic a España: estos son los equipos que no quisieron a la estrella de la NBA

Hace dos años, Luka Doncic jugó su último partido en España. Lo hizo despidiéndose a lo grande: con una Liga ACB debajo del brazo y un triple magistral (a una mano y una pierna) para cerrar su círculo con el Real Madrid. Todo pasó muy deprisa, pero todos están de acuerdo en que nuestro país fue capital para forjar un estrellato mundial del que el joven esloveno goza en la NBA. Aunque, a nivel continental, ya sabíamos de sobra de qué iba su fiesta allá por 2018.

La juventud de Doncic (21) es tan insultante que ha sido capaz de hacerle protagonista de una biografía en español tan precoz como su talento baloncestístico. Luka Doncic: ha nacido un jugón (Ediciones JC) lo cuenta todo sobre una de las carreras más vertiginosas que se han dado en el deporte de la pelota naranja. Incluso algunos episodios bastante desconocidos, como bien repasamos en COPE junto al autor del libro, el periodista Javier Ortiz.

¿Sabías que el Galatasaray turco llegó a hacer una prueba a Doncic… para rechazarle después, porque “no les gustó”?¿Y que el Barça, ante el ofrecimiento de testar al niño, “ni siquiera quiso hacerle la prueba”? Por no hablar de un interés de los Sacramento Kings, ya a las puertas de la mejor liga del mundo, que a punto estuvo de cristalizar: “Tienen una gestión muy balcánica. Vlade Divac y PejaStojakovic son los que llevan la parcela deportiva allí. Incluso vinieron con el propietario, un multimillonario indio, a Madrid, a ver a Luka. Estuvieron cenando y Doncic se fue convencido de que le iban a elegir ellos con el número 2 del Draft”.

Eso sí, el título de mejor anécdota de la obra se lo lleva el primer (y hasta podríamos decir que único) día en el que a Wonder Boy le han sacado de sus casillas en la pista. “Fue un partido de fase de ascenso de Liga EBA a LEB Plata. Un jugador veterano del AquimisaTormes, Alberto Alonso, le desquició completamente. Doncic hizo 1/17 en tiros de campo. No fue lo más deportivo del mundo: picar al niñoy que cada vez se fuese descentrando más. Hasta en ese mal partido, dio síntomas de ser alguien distinto: cuanto más fallaba, más seguía intentándolo. No se escondió. Al final, el Madrid (su filial) perdió aquel partido. Y Luka le dio la mano a todo el mundo… menos a su marcador”, nos desvela Ortiz.

Así ha pasado Doncic el confinamiento

“Sus 20 años no los han tenido Dirk Nowitzki ni Pau Gasol. Quizá aquel primer Petrovic, del 84 y 85, sí era un gran anotador, pero no un jugador all-around. No dominaba tanto los partidos desde aspectos que no son la anotación: conocimiento del juego, pase, rebote… Si miras los números de los grandes europeos en la NBA, en su segunda temporada nunca se acercan mínimamente a lo que está haciendo Luka. Por muy altas que sean las expectativas con él, siempre se encarga de dejarlas pequeñas”, describe también el autor.

Su paso por nuestros micrófonos sirve para conocer cómo ha vivido Doncic los meses sin competición debido a la pandemia: “Ha estado estos últimos meses en Eslovenia. Las primeras semanas después del parón de la NBA, sí que estuvo en Dallas. Pero allí tenía más dificultades para entrenar. No sé cómo lo hizo exactamente, pero voló desde Dallas hasta Liubliana, y allí ha estado la mayor parte del confinamiento. En Eslovenia se detectaron pocos casos decoronavirus, y él ha entrenado allí estas últimas semanas, con bastante tranquilidad. Ahora estaba previsto el regreso de los jugadores extranjeros a Estados Unidos para iniciar los entrenamientos de cara a la reanudación de la NBA”.

Aunque aún le queda mucha trayectoria por delante, el pasado y presente de Doncic son tan valiosos como el futuro que le espera en el horizonte. “Con él, da la impresión de que le da igual jugar en la pista de cemento que tiene al lado de su casa, en Liubliana, que ante 25.000 personas en el American Airlines Arena de Dallas. Coge el balón y ya es feliz”, resume Ortiz. ¿Se acuerdan de aquello de la sonrisa y los jugones? Pues eso: tenemos Doncicmanía para rato.