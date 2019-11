El primer entrenador de Luka Doncic en España: “Las dudas que había con él me parecían incluso absurdas”

Luka Doncic ha llegado a la mejor liga de baloncesto del mundo para quedarse. No contento con un primer curso NBA en el que fue elegido Novato del Año, el esloveno ha arrancado su segunda temporada cerca de las estrellas con todavía mayor ímpetu. Ahí están seis triples-dobles en apenas 13 partidos y 42 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias el lunes (sólo LeBron James consiguió algo parecido tan joven) para corroborarlo. Y con 20 años ‘de nada’ a sus espaldas.

Quién mejor para valorar en COPE el fenómeno Doncic que el primer entrenador que le disfrutó y pulió durante un año entero en el Real Madrid, José Luis Pichel (Madrid, 1980): “Es un poco locura. Estamos ante un jugador que, evidentemente, va a estar en la lista de candidatos a MVP, si todo va bien, durante muchas temporadas. Quizás el hecho de ser joven y europeo llame más la atención, pero siempre ha conseguido hacer números muy fácil. Es muy buen pasador y reboteador”.

“Ciertas nociones defensivas las ha pulido. Sigue manteniendo esa capacidad de hacer ganar al equipo y hacer mejor todo a su alrededor. Ha mejorado algo en lo que ya era bueno: el nivel de anotación. Es el Doncic más anotador que hemos visto nunca. Con muchísima regularidad en altos números”, valora también Pichel, que dirigió a la perla balcánica como infantil y cadete.

Con un Doncic que quizá atesore “el rol más importante que ha tenido nunca, incluso dentro de la selección eslovena”, Pichel no entiende las dudas que provocó en algunos la aventura NBA del jugador de Liubliana. “Me parecían incluso absurdas. Poder dudar de un jugador que había estado a este nivel en las competiciones que había jugado…”, confiesa el entrenador madrileño.

Escuchándole, queda claro que Doncic ya tenía un aura especial desde la adolescencia: “Cuando era infantil y jugaba algunos partidos contra chicos de su edad, los rivales, a veces, se quedaban parados. Se quedaban mirando. Casi te daban ganas de dirigirte al equipo rival y decir: ‘Oye, poneos a defender, que es muy bueno, pero hay que jugar’ ”.

La “normalidad” en las distancias cortas es, según Pichel, otro punto fuerte de la estrella de los Dallas Mavericks. El entrenador, ahora en las categorías inferiores del Baloncesto Fuenlabrada, tiene muy claro que Doncic “conseguirá hacer ganar a su franquicia”. Porque, sí, “sigue manteniendo esa capacidad de hacer ganar al equipo y hacer mejor todo a su alrededor” que ya tenía a los 13.

Siete años después de su llegada a Madrid, la “progresión continua” del niño que siempre se sintió hombre en la cancha no encuentra techo que se le resista. Con mucho talento aún por ofrecer y, sobre todo, los pies en el suelo, el disfrute es la única opción posible. Ya lo confirma Pichel: “Si tuviese que hablarle de Doncic a alguien que no le haya visto jugar, le diría que pusiera la ‘tele’ ”. Sepa o no de baloncesto, el embrujo al que quedará sometido el principiante en la 'Doncicmanía' resultará innegociable.