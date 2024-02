Baloncesto/Selección.- Miguel Méndez: "El equipo se recompondrá y jugaremos mejor"

Alba Torrens: "Hemos estado en muchas situaciones que no empezaron bien"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, lamentó ver a su equipo superado por Japón pese a saber las virtudes del equipo asiático, en un mal inicio del Torneo Preolímpico que se disputa en Sopron (Hungría), confiando en que España "se recompondrá" y jugará mejor los dos próximos partidos.

"Felicidades a Japón. Jugaron a un gran nivel y nosotros no. Tenemos dos partidos más e intentaremos estar listos. Intentaremos trabajar para entender nuestra actuación y jugaremos mejor seguro mañana. Este torneo es largo y estamos listos para jugar dos partidos más", dijo en rueda de prensa.

El técnico gallego lamentó que las japoneses fuesen capaces de hacer su juego. "Sus debilidades interiores las saben corregir muy bien en defensa, colapsando mucho y con una gran capacidad física. Se aprovechan bien de jugar todas abiertas. Mañana será un partido diferente. Mi equipo estará preparado, tenemos que recuperarnos mentalmente. Será un partido difícil, con un horario raro, vamos a estar para competir", afirmó.

"El partido tiene claros y oscuros. Nuestra peor actuación ha sido que no hemos sabido parar lo que sabíamos que iban a hacer. No ha sido ninguna sorpresa. Lo mejor que hemos hecho ha sido no soltar el partido. El Campeonato es muy largo y vamos a esperar nuestro mejor baloncesto para mañana", añadió.

Méndez apuntó además que tiene que corregir "lo profesional" antes de un duelo a vida a muerte contra una potencia como Canadá. "El aspecto mental me preocupa menos, confío en las jugadores y van a pasar página. Me preocupa lo profesional, lo físico y táctico. Su actividad física y nivel de contacto nos ha sacado del partido. Son cosas que normalmente no pasan. El equipo se recompondrá y jugaremos mejor. No esperamos un partido fácil", dijo.

Por otro lado, Alba Torrens también mostró tranquilidad a pesar del paso en falso de España con los Juegos Olímpicos de París 2024 en el aire. "Japón jugó un gran partido. Para nosotras fue complicado parar su ritmo. Hicimos algún ajuste pero ellas jugaron muy bien. Es una derrota dura, pero sabemos cómo es este torneo, que si perdemos o ganamos hoy no estamos dentro, podemos ya pensar en mañana", afirmó.

"La presión defensiva nos puede servir para dar un paso más mañana. Hoy han estado a un alto nivel. Este partido ya pasó, seguro que mentalmente estaremos y lo importante es la parte táctica que vamos a ajustar al rival. Hemos estado en muchas situaciones que no empezaron bien. Somos muy conscientes, si hubiésemos ganado tendríamos que hacer lo mismo", terminó.