Baloncesto/Selección.- Alba Torrens: "Este equipo ha estado muchos años arriba y no siempre con las mismas personas"

La jugadora de la selección española de baloncesto Alba Torrens aseguró que no ha sido necesario "explicar" como veterana el valor a las más jóvenes de la plata conquistada en el Eurobasket porque todas eran "muy conscientes de lo que cuesta" y consideró que el mayor "mérito" es haber conseguido estar "muchos años arriba y no siempre con las mismas personas".

"No ha hecho falta explicarlo, todas somos muy conscientes de lo que cuesta conseguir una medalla. Hablábamos de lo difícil que era este campeonato, del reto que era, y así ha sido. La verdad que hemos cogido ya un poco de perspectiva de la final y hoy lo que sentimos es alegría y orgullo de lo que hemos hecho juntas, y no sólo de lo conseguido, que siempre es lo que se refleja más, sino también de la manera", señaló Torrens a los medios tras volver del Eurobasket.

Para la balear, han vuelto a España "vacías, pero llenas". "En la final dimos todo lo que nos quedaba, fue un partido muy intenso, al final en los últimos minutos es verdad que Bélgica estuvo mejor, pero una vez más estuvimos compitiendo al máximo nivel, hasta el último suspiro, y dejamos todo lo que teníamos en la pista", subrayó.

"Para mí es muy especial por donde veníamos como equipo. El año pasado tuvimos un verano sin competir, no era lo que queríamos, y creo que esta medalla se llena de valor por eso, de estar muy abajo y de volver muy arriba", añadió la internacional.

La alero recalcó que "no es fácil" lograr este éxito. "Dice mucho del compromiso, de las cosas que hemos hecho, del respeto a lo que hemos hecho en cada momento, de la ilusión que le hemos puesto, del trabajo, del amor que también le hemos puesto y que lo hemos hecho todos juntos. Tanto las jugadoras, el 'staff', todas las personas que han estado a nuestro alrededor porque si no lo hubiésemos hecho como equipo y creído todos, no volveríamos con este 'medallón'", advirtió.

Torrens también consideró "muy importante" el billete para un Preolímpico y alabó la fortaleza del colectivo. "Lo que caracteriza a este equipo es el equipo. Hemos estado jugadoras, una veces no y otras sí. Hemos pasado muchas jugadoras y lo que tiene más mérito es que este equipo ha estado durante muchos años arriba y no siempre con las mismas personas", resaltó.

"Por lo tanto, creo que hay una energía, una magia, algo que envuelve, que va pasando, que nos contagia y creo que tiene muchísimo valor, ya no por las jugadoras que solo estamos en este momento y que estamos agradecidas de poder vivirlo, sino por muchas personas, por mucha gente. Este equipo es especial, son muchos los valores los que se tienen que mantener y que se transmiten. No es sólo lo conseguido sino son las maneras, ahí es donde está el sentido de todo", sentenció.