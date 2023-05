Baloncesto/F4.- Bartzokas: "El campeón no es el único equipo exitoso de la Euroliga"

El entrenador de Olympiacos, Georgios Bartzokas, elogió el camino de su equipo, campeón de la fase regular de la Euroliga y con Vezenkov como MVP, en busca desde este viernes ante el Mónaco de darse la oportunidad de pelear por el título en Kaunas.

"Estamos muy contentos de estar aquí. El verdadero objetivo para nosotros era volver a estar en el nivel más alto de la Euroliga. Y creo que lo demostramos por segundo año consecutivo. No puedo permitir que nadie en el equipo se sienta incómodo o infeliz por sentir que fallamos si no ganamos. Porque sé que los mejores entrenadores y jugadores están aquí", dijo este jueves.

El técnico de los griegos compareció en la rueda de prensa oficial antes del inicio de una 'Final Four' que juegan por segundo año seguido en busca del cuarto título del club, primero desde 2013. "Tenemos que disfrutarlo y es de lo que estoy tratando de convencer a los jugadores. Vamos a disfrutar nuestra participación aquí, tenemos que darlo todo y si al final lo damos todo vamos a estar contentos. No puedes vender que el equipo que gana el título es el único equipo exitoso en la Euroliga", afirmó.

"Hay muchos equipos exitosos, incluso los equipos que no lograron los 'Playoffs', eso es lo que creo. Hay muy buen trabajo aquí y no veo que ninguno de estos equipos no pueda hacerlo o que vayan a fallar si no ganan el título. Pero por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para ganar el título, seguro", añadió.

Por otro lado, Bartzokas felicitó a Vezenkov por su MVP de la temporada. "Estoy muy feliz, es una gran sensación que a través de este proceso, a través de la forma en que jugamos juntos y fuimos primeros, Sasha encontrara la manera de ser tan importante para el equipo y no para sí mismo, a pesar de sus números increíbles. Estoy muy feliz por Sasha porque es un gran chico y trabaja duro, pero también estoy muy feliz por el club", terminó.