Baloncesto/Euroliga.- Crónica del Anadolu Efes - Baskonia, 80-87

El Baskonia saca lo mejor al final contra Efes

El Baskonia superó (80-87) al Anadolu Efes este viernes en la jornada 16 de la Euroliga celebrada en el Sinan Erdem Sports Hall, gracias a un golpe final en el último cuarto que devolvió el sabor de la victoria a los vascos e impidió el ascenso de los turcos en la tabla.

Los de Dusko Ivanovic encontraron la inspiración a tiempo para poner un 9-7 importante para mantener su apuesta por el 'Top 6'. De nuevo lejos de casa, como en la derrota hace dos días ante Maccabi, pero esta vez con gasolina de sobra en el último parcial, donde un 20-30 dejó al Efes en su mala racha (7-9).

Markus Howard (28 puntos) volvió a lucir, con un partido casi perfecto, y el Baskonia encontró también a sus habituales espadas: Tadas Sedekerskis, Vanj Marinkovic, Codi Miller-McIntyre y un Chima Moneke que dio el juego interior y el rebote en el segundo tiempo. Con ambos equipos bastante necesitados de un triunfo, el marcador no se abrió en el primer tiempo.

El Baskonia fue de menos a más, mejorando con la entrada desde el banquillo de Howard y Moneke, pero no lo suficiente como para marcar diferencias en el luminoso. El acierto fue por barrios, aunque los turcos echaron de menos algo más de triple (2/11 en el primer tiempo). Además, la mecha de Larkin no se llegó a encender pero al ex del Baskonia se le esperaba.

La estrella del Efes irrumpió en la segunda parte, llegando a los 23 puntos, pero le faltó la compañía que sí tuvo Howard. El tercer cuarto fue un mano a mano entre ambos, pero en el último parcial, Baskonia demostró ser más equipo. Moneke mandó bajo aros y Marinkovic acertó a su vez para un final incluso cómodo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ANADOLU EFES, 80 - BASKONIA, 87. (36-36, al descanso).

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Larkin (23), Bryant (8), Thompson (8), Osmani (8) y Oturu (14) --quinteto inicial--; Beaubois (5), Hollatz (2), Jones (4), Gazi (3), Daum (3), Zizic (2).

BASKONIA: Miller-McIntyre (14), Marinkovic (14), Sedekerskis (11), Raieste (-) y Kotsar (-) --quinteto inicial--; Howard (28), Chiozza (2), Rogkavopoulos (5), Moneke (13), Diop (-).

--PARCIALES: 17-17, 19-19, 24-21, 20-30.

--ÁRBITROS: Belosevic, Peerandi y Bissuel. Eliminado por faltas Howard.

--PABELLÓN: Sinan Erdem Sports Hall.