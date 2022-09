Doncic termina con Bélgica; Gobert mete a Francia en cuartos de final; Schroeder guía a Alemania a los cuartos

Turquía, 86 - Francia, 87

La selección francesa, con un decisivo Rudy Gobert (20 puntos y 17 rebotes), evitó el susto de la subcampeona olímpica ante Turquía (86-87), que rozó el pase a los cuartos de final hasta que a dos segundos y medio para el final el pívot de los Minnesota Timberwolves apareció con dos puntos bajo el aro para forzar la prórroga.

Y eso que en el primer acto ya se vio que la superioridad física de los franceses marcaría el ritmo del partido. Gobert y Yabusselle controlaban la pintura con rebotes y puntos bajo el aro. Turquía lo basaba todo a la chispa de Cedi Osman y Alperen Sengun, pero la defensa francesa ahogó el talento otomano en los primeros 10 minutos (11-18).

El monólogo francés se mantuvo en los primeros compases del segundo parcial. La segunda unidad con Vincent Pourier y Timothe Luwawu-Cabarrot no desentonaba en defensa, lo que le permitió a la subcampeona olímpica gozar de una plácida ventaja (15-31, min.14). Tres triples consecutivos de Bugrahan Tuncer -máximo anotador turco con 22 puntos- y Cedi Osman activaron a los turcos, que llegaron al descanso con mejores sensaciones (35-43).

La trayectoria ascendente del equipo entrenado por Ergin Ataman se confirmó en el tercer cuarto. La defensa turca desconectó a los interiores franceses. El equipo galo encadenó 7 minutos y medio sin anotar, momento en el que Turquía, con un ispirado Tuncer desde el perímetro, endosó un parcial de 19-0 para afrontar el último acto con una cómoda ventaja (57-49).

WHAT. A. GAME! ??



France ???? complete a miraculous turnaround, as they defeat Turkey ???? in OT and move on to the Quarter-Finals!#EuroBasket x #BringTheNoise — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 10, 2022

Despertó de la siesta Francia en el último cuarto para igualar las fuerzas, pero el combinado otomano, impulsado por la nutrida comunidad turca de Berlín en las gradas del Mercedes Benz Arena, se mantuvo firme en defensa y acertado desde el perímetro para llegar al último minuto con todo por decidir (72-73).

Fue entonces cuando el partido entró en una montaña rusa. A 19 segundos para el final, Turquía dominaba por cuatro puntos (77-73) gracias a los tiros libres de Korkmaz. Heurtel anotó rápido en la siguiente jugada (77-75), LuwawuCabarrot cometió una falta antideportiva a Osman, que a 12 segundos para el final falló los dos tiros libres.

El jugador de los Cavaliers perdió el balón en la siguiente posesión y Francia empató el partido a 2 segundos y medio para el final con un mate de Rudy Gobert tras rebañar un tiro de Fournier (77-77).

En la prórroga, la experiencia de la subcampeona olímpica se impuso a la ilusión turca que, pese a ello, gozó de una última posesión para llevarse el partido. Heurtel robó el balón a Korkmaz y puso fin a un partido frenético. Francia se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del Serbia-Italia que se disputará este domingo.

Eslovenia, 88 - Bélgica, 72

La selección eslovena, liderada de nuevo por un superlativo Luka Doncic (35 puntos), acabó con la resistencia de Bélgica (88-72), que en los octavos de final del Europeo plantó cara a la vigente campeona, que se clasificó para la siguiente eliminatoria al ritmo de su estrella.

El partido, más igualado de lo previsto, se decidió en el último cuarto, cuando la escuadra comandada por el jugador de los Dallas Mavericks completó un parcial de 25-12.

Como si todavía estuviera en Colonia, donde el pasado miércoles se exhibió con 47 puntos ante Francia, el talento de Liubliana se estrenó en Berlín con 11 puntos, nueve de ellos gracias a tres triples consecutivos, en el primer cuarto.

Bélgica no se asustó y, consciente de sus limitaciones en la pintura, contrarrestó los fogonazos del jugador de los Dallas Mavericks moviendo bien el balón, buscando canastas rápidas y anotando desde el perímetro, con cinco triples en los 10 primeros minutos (24-19).

???? Luka Doncic is the first player to score 30+ points in three consecutive #EuroBasket games in the last 30 years ??#BringTheNoisepic.twitter.com/TSIz1dUvBM — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 10, 2022

En el segundo acto, el plan del partido del seleccionador belga, Dario Gjergja, no varió: defender y encontrar sus opciones ofensivas en transiciones rápidas. Con Doncic descansando en el banquillo, la selección eslovena encadenó un parcial de 6-0 (37-27, min.16) y gozó de una ventaja de 10 puntos que se esfumaría rápidamente debido al acierto desde el perímetro de Emmanuel Lecomte y Pierre-Antoine Gillet.

El partido, que en la previa parecía plácido para la vigente campeona de Europa, llegó igualado al descanso (44-41). Doncic, eso sí, seguía siendo protagonista, acaparando el balón en la mayoría de posesiones de su equipo y cerrando el primer tiempo con 16 puntos en 14 minutos y 25 segundos.

En el tercer acto el monólogo de Doncic, algo quejoso con los árbitros, no cesó. Con sus penetraciones y desde la línea de tiros libres anotó 12 de los 19 puntos de Eslovenia en el tercer cuarto, que acabó con una mínima ventaja de la campeona de Europa (63-60), a la que le costaba contrarrestar el baloncesto dinámico e intenso de los belgas.

En los primeros compases del último cuarto, los belgas llegaron a ponerse por delante por vez primera en el partido (63-64, min.31), pero el jugador de los Dallas Mavericks, tras un tiempo muerto, lideró, junto a Klemen Prepelic, la reacción eslovena con un parcial de 19-1 (82-65, min.37).

Tras sumar una victoria con un marcador algo engañoso, Doncic ya espera rival en los cuartos de final. Ucrania o Polonia, que jugarán este domingo, pueden ser las próximas víctimas del prodigio esloveno.

Alemania, 85 - Montenegro, 79

La selección alemana tuvo suficiente con un brillante primer tiempo (48-24) para superar a la de Montenegro (85-79) y avanzar a los cuartos de final del Europeo de baloncesto.



La reacción montenegrina desde el perímetro en la segunda parte (55-37) dio emoción a un encuentro en el que brillaron los bases Kendrick Perry (25 puntos), por parte montenegrina, y Dennis Schroeder (22 puntos y 8 asistencias), en las filas de los anfitriones.



Alemania, arropada por su afición presente en el Mercedes Arena de Berlín, dominó el encuentro desde el primer minuto. Su intensa defensa anuló al pívot Bojan Dubljevic, principal amenaza de Montenegro, y con Daniel Theis controlando la pintura y Maodo Lo anotando desde el perímetro, firmó un notable primer cuarto (19-10).



El equipo entrenado Gordi Herbert siguió con el rodillo en el segundo acto. Franz Wagner, desde el perímetro, y el talento de Dennis Schroeder en la dirección, con 7 asistencias en el primer tiempo, castigaron a la selección balcánica, que sobrevivía de la mano de algún chispazo de Kendrick Perry. La superioridad de la anfitriona fue tal que llegó al descanso doblando a la de Montenegro en el marcador (48-24).

Schroder puts up a show, as hosts Germany ???? knock out fearless Montenegro ???? in the Round of 16!#EuroBasket x #BringTheNoise — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 10, 2022

En la reanudación, Montenegro frenó la sangría y empezó anotar los tiros exteriores que no le entraron en el primer cuarto. Dubljevic y Simonovic cimentaron un parcial de 3-13 favorable a los balcánicos (51-37, min.24). Paró el partido Alemania que, gracias al acierto de Schroeder y Wagner, evitó que su rival se acercara antes del último cuarto (67-50).



Fue entonces cuando Montenegro apretó las tuercas. Liderado por Kendrick Perry y Marko Simonovic desde el perímetro, la selección balcánica encadenó un parcial de 2-11 en tres minutos (69-64). A 24 segundos para el final, Montenegro se situaba a cinco puntos (80-77).



Finalmente, Alemania amarró el partido desde la línea de tiros libres, aprovechándose de una antideportiva y una técnica pitada a su rival. La anfitriona se medirá al ganador del Grecia-República Checa que se disputa este domingo.