Wembanyama sigue haciendo historia; Minnesota aplasta a Memphis

Los Pistons siguen en el camino de firmar una de las páginas negras de la historia de la NBA. Esta madrugada dieron otro paso en su camino hacia el abismo tras perder (123-91) en su visita a Orlando y encajar su 19ª derrota consecutiva. Franz Wagner (27 puntos) y Paolo Banchero (24 puntos) se bastaron para doblegar a un equipo en el que solo Cade Cunningham (21 puntos) tuvo algo de brillo.

Los Wolves demostraron en Memphis por qué son el mejor equipo de la NBA y pasaron por encima de unos Grizzlies que siguen con muchas bajas y en los que Aldama volvió a brillar con 9 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 1 tapón desde el banquillo. Karl Anthony Towns lideró a Minnesota con 24 puntos y Rudy Gobert firmó 16 puntos y 20 rebotes.

Rudy Gobert DOMINATED inside as the 1st-place Twolves win their 6th game in a row. 16 PTS / 20 REB / 6 BLK He's the only player this season to have a 20+ REB, 5+ BLK game.

Victor Wembanyama sumó un nuevo récord en la enésima derrota de los Spurs que no fueron capaces de ganar en casa a los Bulls. El extraterrestre francés se convirtió en el más joven en lograr un 20-20 y acabó con 21 puntos, 20 rebotes y 4 tapones. En Chicago brillaron DeMar DeRozan (20 puntos y 10 asistencias) y Nikola Vucevic (21 puntos y 16 rebotes).

