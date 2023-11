Wembanyama se consagra ante Durant y vive su primera gran noche en la NBA

38 puntos (15 de 26 en tiros, 3 de 6 en triples), 10 rebotes, 2 asistencias, un robo y 2 tapones. Esa es la impresionante hoja de servicios con la que Wembanyama selló su primera noche de ensueño en la NBA y que sirvió además para que los San Antonio Spurs ganaran por segunda vez en tres días a los poderosos Suns.

EVERY HIGHLIGHT from Victor Wembanyama's dominant night in the Spurs' W ??



38 PTS (career-high)

10 REB

2 BLK pic.twitter.com/E7FXwDlX9A