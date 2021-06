Utah roza la clasificación de la mano de Mitchell y los Wizards sacan el orgullo ante Philadelphia

Los Utah Jazz están a punto de lograr la clasificación para segunda ronda en los 'playoffs' de la NBA después de poner el 3-1 en su serie frente a Memphis Grizzlies (113-120), mientras que los Washington Wizards han sacado orgullo para evitar el 'barrido' ante Philadelphia Sixers (1-3) sumando su primera victoria (122-114).

En el FedExForum de Memphis, Donovan Mitchell (30 puntos) volvió a protagonizar un gran duelo de escoltas ante el local Ja Morant (23 y 12 asistencias), aunque fue un viejo conocido de los Grizzlies, Mike Conley, quien liquidó el partido en los minutos finales.

Los visitantes, ayudados también por Jordan Clarkson (24), rozan de esta forma el pase después de sumar tres victorias consecutivas en una serie donde empezaron perdiendo. Tendrán la oportunidad de hacerlo delante de su público en el quinto enfrentamiento.

Y en la Conferencia Este, los Wizards reaccionaron después de tres derrotas seguidas impulsados por el 'triple-doble' de Russell Westbrook (19, 21 rebotes y 14 asistencias), Bradley Beal (27) y Rui Hachimura (20 y 13 rebotes). Los Sixers, con problemas de espalda de Joel Embiid, no pudieron reaccionar, pero siguen siendo claros favoritos para lograr la clasificación.

Bradley Beal finished with 27 points, four rebounds, four assists, and two blocks tonight! ??????#WizSixers | @RealDealBeal23pic.twitter.com/GKIf6T234u