Utah Jazz pierde por primera vez en casa; Los Clippers consiguen su sexta victoria consecutiva

La dureza del juego fue la nota dominante en el partido que los Indiana Pacers ganaron este jueves a domicilio por 110-111 a los Utah Jazz.

Antes de que concluyera el tiempo reglamentario, hasta cuatro jugadores, tres de los Jazz y uno de los Pacers, tuvieron que abandonar el campo después de haber sido expulsado.

Malcolm Brogdon anotó 30 puntos, su mejor marca en lo que va de temporada y también capturó nueve rebotes en una buena labor bajo los aros. T.J. McConnell agregó 21 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias como segundo máximo anotador de los Pacers.

Myles Turner se quedó a las puertas de un doble-doble de 13 puntos y nueve rebotes en la segunda victoria de la temporada como visitante de Indiana.

Donovan Mitchell anotó 26 puntos como líder de los Jazz, que perdieron en casa por primera vez esta temporada. El pívot francés Rudy Gobert aportó un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, pero ambos estuvieron entre los cuatro jugadores expulsados durante el último cuarto después de una pelea colectiva.

Turner, Gobert, Mitchell y el alero australiano Joe Ingles fueron expulsados cuando quedaban 4:01 minutos para el final del partido.

La pelea se generó después que Turner empujó a Gobert por la espalda tras una bandeja fallida. Gobert respondió abrazándolo y tratando de tirar a Turner al suelo. Los dos jugadores tuvieron que ser separados cerca del banquillo de los Jazz y las acciones también intervinieron Mitchell e Ingles que al final les costó la expulsión.

?? @MalcolmBrogdon7 gives the @Pacers 30 PTS and 9 REB in their win in on the road! pic.twitter.com/ExErx4nLYl