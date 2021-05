Usman Garuba se inscribe en el Draft 2021

Usman Garuba será el segundo jugador español en el próximo Draft 2021 de la NBA junto a Santi Aldama. Jonathan Givony, el prestigioso periodista de la ESPN, ha confirmado que el pívot del Real Madrid se ha inscrito en el sorteo universitario donde las previsiones le sitúan entre los 15 primeros.

Usman Garuba, the No. 15 prospect in the ESPN Top 100 and winner of the Euroleague's "Rising Star" award, has submitted paperwork to the league office to make himself eligible for the 2021 NBA draft, a source told ESPN. https://t.co/pjjET2tM45