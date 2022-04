Una mujer se encadena a una de las canastas y obliga a detener el Memphis-Minnesota

Zoe Rosenburg, de 19 años, se encadenó a una de las canastas cuando faltaban menos de cinco minutos para la conclusión del segundo cuarto. La mujer vestía una camiseta de color azul que mostraba un mensaje en contra de las granjas industriales de uno de los propietarios de los Timberwolves; "Glen Taylor asa animales vivos". El partido se tuvo que detener durante varios minutos para que las autoridades y la seguridad del estadio resolviesen el problema para que continuase el partido.

Rosenburg fue detenida y trasladada a la cárcel del condado de Shelby, en Memphis, y está acusada de alteración del orden público y allanamiento de morada.

Todo esto ocurre en una semana en la que ya se produjo un altercado similar en un partido de los Minnesota Timberwolves en el otra mujer, Alicia Santurio, ingresó al parqué para pegarse la mano con pegamento en el suelo de la pista. Estas manifestaciones provienen de una asociación defensora de animales, que acusan a Glen Taylor de maltratarlos.

DxE investigator Alicia Santurio is the protestor who disrupted the Timberwolves game, supergluing herself to the court after today’s investigation exposed team owner Glen Taylor’s factory farm brutally killing 5 million birds via “ventilation shutdown” https://t.co/4XQWB195mKpic.twitter.com/aR27AS7NJe