Tremendo pique entre Klay Thompson y Devin Booker: "Tengo cuatro anillos, ¿y tú?"

Klay Thompson sufrió este martes la primera expulsión de su carrera después de un tremendo enganchón con Devin Booker, la gran estrella de los Phoenix Suns, en el partido que los actuales campeones perdieron por 134-105 en Arizona.

Faltaban 7:24 para el final del tercer cuarto cuando tras un par de rifirrafes Devin Booker comenzó a discutir con un Klay Thompson que le hizo el gesto de los cuatro dedos murmurando "tengo cuatro anillos, ¿tú?" lo que le costó la primera técnica al escolta. Poco después, Draymond Green haría una falta desproporcionada y se formó otra discusión en la que Thompson empujó a la estrella de los Suns. Segunda técnica y al vestuario.

Warriors G Klay Thompson is ejected for the first time in his career and has a few words for the Suns bench on his way to the locker room. pic.twitter.com/pn3YqL0aJa