Tatum y LeBron reinan en el Día de Martin Luther King

Jayson Tatum destrozó este lunes a los Charlotte Hornets con 51 puntos y siete triples en la victoria por 130-118 de los Boston Celtics, en el programa especial de partidos de la NBA por el Día de Martin Luther King.

El líder de los Celtics rompió la barrera de los cincuenta puntos por quinta vez en su carrera y anotó 18 en el cuarto período, clave para frustrar los intentos de remontadas de unos orgullosos Hornets. Su partido acabó con tres triples consecutivos para 51 puntos, con nueve rebotes y cinco asistencias, en un día en el que los Celtics no pudieron contar con Jaylen Brown, baja por lesión.



Le apoyaron Derrick White, con 19 puntos; y Malcolm Brogdon, con 16, saliendo del banquillo para dar a los Celtics, líderes de la Conferencia Este (33-12), la sexta victoria consecutiva. Fue la quinta derrota consecutiva para los Hornets y la octava en los últimos nueve partidos. El equipo entrenado por Steve Clifford ocupa la última plaza en el Este con un balance de 11-34.

LeBron selló su mejor anotación de la temporada y, con 48 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, lideró a Los Angeles Lakers a una victoria muy ajustada ante los Houston Rockets.

Con once derrotas seguidas y como últimos en el Oeste, los Rockets tuvieron como referente a un espectacular Alperen Sengun (33 puntos, con un enorme 14 de 17 en tiros, 15 rebotes y 6 asistencias). El español Usman Garuba consiguió 4 puntos, 2 rebotes y una asistencia en Houston y el mexicano Juan Toscano-Anderson logró 7 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en los Lakers.

Diez triunfos seguidos llevan estos imparables Memphis Grizzlies, que destrozaron a unos deprimidos Phoenix Suns con una dupla fantástica: Ja Morant (29 puntos y 7 asistencias en 27 minutos) y Desmond Bane (28 puntos y 6 asistencias en 27 minutos con un increíble 10 de 12 en tiros).

