Stephen Curry se rompe la mano izquierda y deja aun más huérfanos a los Warriors

La rotura de la mano izquierda sufrida por el base Stephen Curry en el partido de este miércoles ante los Suns de Phoenix es un nuevo golpe para las aspiraciones de los Warriors de Golden State, que tampoco pueden contar con Klay Thompson, lesionado en las pasada Final de la NBA.

Los Warriors confirmaron la rotura a la espera de nuevas pruebas médicas que determinarán si es necesario pasar por el quirófano para reparar la fractura en el segundo metacarpiano que sufre la estrella de Golden State.

Stephen Curry has a broken left hand.

A ocho minutos y medio del final del tercer cuarto, con los Suns en franca ventaja de 83-54, Curry hizo una entrada por la izquierda y atacó la canasta entre el alero Kelly Oubre Jr, que le seguía, y el pívot australiano Aron Baynes, que le esperaba parado en la zona. Curry saltó entre ambos y el contacto le hizo caer de cabeza; apoyó las manos y en ese instante se le vino encima del brazo izquierdo Baynes, de espaldas, que le aplastó la mano. Baynes mide 2,08 m y pesa 118 kilos.

