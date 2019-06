Ricky Rubio: "Escogeré un equipo que me dé minutos y que sea de 'playoffs'"

El base español de Utah Jazz, Ricky Rubio, ha señalado este miércoles que desea que los Toronto Raptors de su amigo Marc Gasol ganen la final de la NBA para poder hacerse "una foto con el anillo", mientras que sobre su futuro, ya que se convertirá en agente libre el 1 de julio, sigue teniendo claro que elegirá a un equipo que "sea de 'playoffs'" y que le garantice tener "minutos".

"Ya le he dicho a Marc que lo primero que quiero es hacerme una foto con el anillo. Toronto tiene que ganar un partido y esperamos que así sea, estaría muy contento de que un amigo mío gane", manifestó Rubio en un acto promocional con Adidas y Parley en Barcelona, en el marco de la carrera solidaria 'Run for the oceans'.

El base cree, no obstante, que Golden State, a pesar de tener muchas bajas y complicaciones, no deja de ser uno de los mejores equipos de todos los tiempos. "Parecía que se habían rendido, pero mostraron su orgullo de campeón, para nada han dicho la última palabra", avisó pese a la baja por lesión de Kevin Durant y después de salvar en Toronto el primer 'match-ball' para quedarse todavía 3-2 abajo.

"La experiencia es un grado y te ayuda a estar más tranquilos, y Warriors la tiene y ayuda muchísimo, pero en Toronto, Leonard tiene también mucha experiencia. Será muy interesante, es una eliminatoria que muchos daban todo por hecho con el 3-1 y los Warriors no dejarán que sea tan fácil, hasta que no se logra el cuarto partido, nada", recalcó.

Por otro lado, sobre su futuro, no tiene aún claro dónde irá, pero sí que elegirá lo mejor para él, sea en Utah o cambiando de aires. "Hay bastantes equipos, este verano va a ser muy divertido, el primero en el que podré escoger entre muchos equipos", recordó.

"Depende de muchos factores, hay mucho agente libre, como Irving en mi posición. Durant ha tenido la lesión, pero también va a afectar, y luego vamos los demás en un efecto dominó. Una opción se puede abrir o no en función de si van unos jugadores o no. Hay muchos equipos que están buscando un base, el 1 de julio empieza todo y estoy a la espera para ver dónde puedo ir", apuntó.

"No me quedaré con lo que quede, sino que escogeré entre las opciones que tenga. Sí sé que debe ser un equipo que me dé minutos y que sea de 'playoffs' y eso ya descarta algunos equipos, no a todos", se sinceró en este sentido el internacional español.

El base español cree que la final del 'Playoff' de la Liga Endesa, que empieza este sábado entre Real Madrid y Barça Lassa en el WiZink Center, estará "muy disputada" y sin ningún favorito claro, pero que los blaugranas, que ya vencieron al eterno rival en la Copa del Rey, tienen "muchas opciones" de ganar el título.

"En la Copa del Rey el Barça ya rompió esa hegemonía del Real Madrid. Están jugando a gran nivel y tienen muchas opciones de poder ganar, aunque no tienen el factor pista. No me pondré en el lugar de Pesic porque aún se enfadará, pero están rindiendo a buen nivel este año", comentó.