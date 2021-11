Ricky no puede con los Celtics; Aldama gana a Garuba; Doncic da el susto

Los Mavericks consiguieron la victoria en casa frente a Denver Nuggets en un partido que comenzó con un intercambio de canastas en el primer cuarto que acabó 35-32. A partir de ahí,los Nuggets pusieron tierra de por medio, pero los Mavs recortaron distancias en el marcador y remontaron el partido para lograr la victorias. Kristaps Porzingis y Luka Doncic, consiguieron 29 puntos, tres asistencias y 11 rebotes y 23 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes respectivamente, pero la mala noticia fue el tobillo izquierdo del ex madridista que tuvo que ser atendido por los médicos del equipo.

Chris Paul llevó en bolandas a los subcampeones de la NBA a un triunfo que no se decidió hasta los instantes finales de partido. CP3, que apenas había anotado una canasta antes del cuarto asalto, se vistió de estrella para llevar a Phoenix a su noveno triunfo consecutivo. Anotó 19 de sus 21 puntos de la noche en los 12 minutos finales y dejó muda a la grada de Minneapolis. Deandre Ayton volvió tras su ausencia por lesión y anotó 22 puntos, capturando también 12 rebotes. La victoria de los Suns, la segunda en menos de 24 horas tras la lograda en Houston, les permite seguir escalando posiciones en la tabla del Oeste.

CJ McCollum anotó 29 puntos, Damian Lillard 24 y los Trail Blazers se impusieron a los Raptors en los que destacaron OG Anunoby con 27 unidades y Pascal Siakam con 20. Los minutos finales fueron decisivos y McCollum anotó varios triples para lograr la victoria que coloca a los de Oregon novenos con un balance de 7-8 en la conferencia Oeste. Por su parte los canadienses suman una nueva derrota y se mantienen conel mismo balance pero en la Conferencia Este.

CJ comes up with two CLUTCH plays to seal the @trailblazers win!@CJMcCollum: 29 PTS, 6 AST, 6 3PM pic.twitter.com/Ld3uv22OOK