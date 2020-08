Nets y Magic jugarán los playoffs

El escolta Jaylen Brown anotó 20 puntos, el alero Jayson Tatum aportó otros 18 y los Celtics de Boston dominaron de principio a fin a los Raptors de Toronto a los que este viernes ganaron por paliza de 122-100 después de haber tenido hasta 40 tantos de ventaja.



El base Jrue Holiday anotó 28 puntos, y los Pelicans de Nueva Orleans derrotaron este viernes por 118-107 a los Wizards de Washington, que quedaron eliminados de los playoffs de la Conferencia Este.



El alero Tobias Harris y el pívot camerunés Joel Embiid aportaron sendos dobles-dobles que dieron este viernes a los Sixers de Filadelfia la victoria por 108-101 ante los Magic de Orlando en partido correspondiente a la jornada de la NBA.

The @BrooklynNets & @OrlandoMagic both clinch a spot in the #NBAPlayoffs on Friday! #WholeNewGamepic.twitter.com/nC9MggywcE