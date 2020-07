Polémica en la NBA por la llegada de Harden con una mascarilla de apoyo a la policía; Bledsoe, nuevo positivo

James Harden, que había pedido permiso a los Houston Rockets para ausentarse de la concentración del equipo unos días e incorporarse más tarde a la 'burbuja' que la NBA tiene montada en Orlando para la reanudación de la temporada, hizo su llegada al complejo Walt Disney Resort marcado por la polémica.

El escolta de los Rockets apareció portando una mascarilla con el símbolo del personaje 'The Punisher', un personaje de comic que la policia estadounidense ha adoptado como uno de sus iconos de manera no oficial. Su imagen suele asociarse con el apoyo a este colectivo y, concretamente, la mascarilla que llevaba 'La Barba' es de una línea que se conoce como 'The blue patriot'.

Harden se ve así inmerso en la polémica tras su llegada a una 'burbuja' en la que se encuentran muchos jugadores que portarán mensajes en sus camisetas para protestar contra la violencia policial. La NBA se ha mostrado muy activa socialmente tras la muerte de George Floyd y numerosos jugadores han participado en manifestaciones.

El escolta completó su primer entrenamiento sin sentir ningún tipo de condicionamiento físico. "Se veía bien", dijo el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni. "Probablemente estuvo limitado durante unos 30 segundos, y luego se integró por completo", indicó. Harden, quien citó "algunos problemas familiares" como el motivo de su llegada tardía, dijo que era la primera vez que jugaba 5 contra 5 en más de un mes.

Los Rockets todavía están esperando la llegada de Russell Westbrook, tras la reciente incorporación al equipo del escolta-alero Luc Mbah a Moute. Westbrook anunció esta semana que había dado positivo por COVID-19 antes de la partida de los Rockets a Orlando.

Bledsoe también da positivo

El base titular de los Milwaukee Bucks Eric Bledsoe dio positivo por coronavirus y todavía no ha podido incorporarse a su equipo en 'la burbuja de Orlando' ya que sigue en su residencia. A través de un comunicado, Bledsoe confirmó su contagio, pero también dijo que está "asintomático y me siento bien. Una vez que cumpla con los protocolos de la NBA, espero unirme a mis compañeros de equipo en Orlando". Bledsoe utilizó Instagram más tarde para alentar a las personas a "llevar puestas las mascarillas y mantenerse a salvo".