Harden debuta con los 76ers; la polémica decide el derbi de angelino; Popovich, a un partido de ser histórico

Minnesota Timberwolves, 102 - Philadeplhia 76ers, 133

James Harden se estrenó en los Philadelphia 76ers a lo grande con una contundente victoria a domicilio frente a unos Minnesota Timberwolves negados desde el triple (9 de 39).

?? Fear the Beard! ??



James Harden knocks down his second 4 point play of the night!



Watch his @sixers debut on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/stvALGlKs8 — NBA (@NBA) February 26, 2022





Harden brilló como titular con 27 puntos (7 de 12 en tiros), 8 rebotes y 12 asistencias y formó un estupendo triángulo ofensivo junto a Joel Embiid (34 puntos y 10 rebotes) y Tyrese Maxey (28 puntos con 12 de 16 en tiros). El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns fue el mejor de los Wolves con 25 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en 34 minutos.

Los Ángeles Lakers, 102 - Los Ángeles Clippers, 105

En un final marcado totalmente por la polémica (los árbitros deliberaron durante muchísimos minutos para decidir dos jugadas cruciales), Los Angeles Lakers acabaron cayendo ante Los Angeles Clippers después de que hubieran logrado remontar un partido muy disputado y que perdían por 16 puntos en el segundo cuarto.

Terance Mann (19 puntos y 10 rebotes) fue el máximo anotador de los Clippers mientras que LeBron James (21 puntos y 11 rebotes) lideró a unos Lakers sin el lesionado Anthony Davis y terribles desde el triple (8 de 31).

Phoenix Suns, 102 - New Orleans Pelicans, 117

Los New Orleans Pelicans dieron la campanada de la noche al derrotar a domicilio a los Phoenix Suns, el equipo con el mejor balance de la liga. CJ McCollum (32 puntos y 6 rebotes) y Brandon Ingram (28 puntos y 7 asistencias) llevaron a los Pelicans a esta fantástica victoria ante unos Suns comandados por Devin Booker (30 puntos). El español Willy Hernangómez jugó 7 minutos para los Pelicans y consiguió 3 puntos, 3 rebotes y un tapón.

Utah Jazz, 114 - Dallas Mavericks, 109

Donovan Mitchell (33 puntos) fue demasiado para unos Dallas Mavericks liderados por Luka Doncic (23 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias) pero que terminaron perdiendo ante los Utah Jazz pese a haber dominado el encuentro en varias partes de la noche. El español Juancho Hernangómez no tuvo minutos en la rotación de los Jazz.

?? Donovan Mitchell was locked in from deep drilling 7 of the 12 three pointers he attempted on his way to 33 PTS and the @utahjazz win! #TakeNote@spidadmitchell: 33 PTS, 5 AST, 7 3PM pic.twitter.com/Y0SP1v0EZs — NBA (@NBA) February 26, 2022





Washington Wizards, 153 - San Antonio Spurs, 157

Dejounte Murray (31 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias) y Keldon Johnson (32 puntos y 7 rebotes) guiaron a los San Antonio Spurs a una victoria en un partido muy emocionante ante los Washington Wizards que se decidió tras dos prórrogas.

Kyle Kuzma (36 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) fue el mejor de unos Wizards en los que el brasileño Raul Neto consiguió 22 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias y un robo en 36 minutos.

Dejounte Murray notched his 12th triple-double of the season in the midst of a double-overtime thriller that resulted in a @spurs win! #PorVida@DejounteMurray: 31 PTS (12-20 FGM), 13 REB, 14 AST pic.twitter.com/YfikJm77gc — NBA (@NBA) February 26, 2022





Con esta victoria, el técnico de los Spurs, Gregg Popovich, está a solo un triunfo de igualar a Don Nelson, que es el entrenador con más partidos ganados en la historia de la NBA (1.335)

Charlotte Hornets, 125 - Toronto Raptors, 93

Los Toronto Raptors se estrellaron en su visita a Charlotte frente a unos Hornets que llegaron al All-Star muy hundidos (nueve derrotas de sus últimos diez partidos) pero que hoy se reivindicaron con una importante victoria.

Los Hornets, que ganaban de 41 puntos en el tercer cuarto y que aplastaron a sus rivales en el rebote (52 frente a 36), estuvieron liderados por Kelly Oubre Jr. y Terry Rozier (23 puntos por cabeza) mientras que en estos irreconocibles Raptors el más destacado fue Scottie Barnes (28 puntos).

New York Knicks, 100 - Miami Heat, 115

RJ Barrett firmó un partidazo (46 puntos y 9 rebotes) pero aun así los New York Knicks cayeron ante los Miami Heat y ampliaron una crisis cada vez más enquistada en la franquicia (cuatro derrotas seguidas y solo dos victorias en sus últimos diez encuentros).

Por su parte, los Heat empataron de esta forma a los Chicago Bulls como líderes del Este gracias al esfuerzo conjunto de Tyler Herro (25 puntos y 7 rebotes) y Jimmy Butler (23 puntos).

Orlando Magic, 119 - Houston Rockets, 111

Duelo por todo lo bajo en Orlando, donde los Magic, colistas del Este, ganaron a los Houston Rockets, últimos en el Oeste, gracias a la unión de Chuma Okeke (26 puntos y 9 rebotes) y Wendell Carter Jr. (24 puntos y 12 rebotes).

Jalen Suggs goes off the backboard for the SLAM! ??



Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/T4USoKRQJs — NBA (@NBA) February 26, 2022





Jalen Green (23 puntos) fue el máximo anotador de unos Rockets en ruinas que han perdido sus últimos ocho partidos.

Indiana Pacers, 125 - Oklahoma City Thunder, 129

Shai Gilgeous-Alexander (36 puntos y 8 rebotes) fue el faro de los Oklahoma City Thunder en su asalto a los Indiana Pacers tras una prórroga.

Lance Stephenson forzó el tiempo extra con un triple en el último segundo, pero los Pacers sucumbieron finalmente con Buddy Hield como máximo anotador (29 puntos y 7 rebotes).