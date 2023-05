Phoenix tumba a Jokic gracias a Booker y Durant; Boston arruina la fiesta del MVP a Embiid

Phoenix Suns, 121 - Denver Nuggets, 114 (1-2)

Contra la pared tras perder los dos primeros partidos en Denver, los Phoenix Suns necesitaron unas monumentales actuaciones de Devin Booker (47 puntos) y Kevin Durant (39) para imponerse este viernes por 121-114 a los Nuggets en casa y recortar distancias (1-2) en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Sin Chris Paul, de baja al menos hasta el cuarto partido por un problema de pubis, Booker y Durant llevaron de la mano a los Suns y frustraron el tremendo triple doble de 30 puntos, 17 rebotes y 17 asistencias del serbio Nikola Jokic y los 32 puntos de Jamal Murray.

Ante la mirada de estrellas como el golfista español Jon Rahm o Damian Lillard, base de los Portland Trail Blazers, los Suns recuperaron sensaciones en el Footprint Center, al que regresarán este domingo para el cuarto partido, de nuevo sin margen de error para evitar un nuevo disgusto en los 'playoffs' para una franquicia que busca el primer anillo de su historia.

Booker y Durant anotaron 86 puntos para los Suns. El primero conectó 20 de sus 25 tiros de campo y selló 47 puntos y 9 asistencias. Durant le apoyó con 39, 9 rebotes y 8asistencias y acabó con 12 de 31 en tiros tras comenzar con uno de nueve. A los Nuggets no les bastó con la magnífica actuación de Jokic, que también dio ritmo a sus compañeros y favoreció los 21 puntos y 12 rebotes de Michael Porter Jr.

Philadelphia 76'ers, 102 - Boston Celtics, 114 (1-2)

La noche que Joel Embiid recibió ante su familia y los aficionados de Filadelfia su trofeo como MVP de la temporada, los Celtics le amargaron la fiesta al pívot camerunés al ganar a los Sixers por 102-114. La victoria de la noche del viernes coloca a los Celtics con una ventaja de 2-1 en la serie ante los Sixers.

La noche empezó bien para un emocionado Embiid que, rodeado de sus padres y de su hijo, recibió entre lágrimas el trofeo de MVP de la temporada minutos antes del inicio del partido. El pívot terminaría como el máximo anotador del partido, con un doble-doble de 30 puntos y 13 rebotes, además de 3 asistencias y 4 tapones. Pero sin la aportación de James Harden, que tuvo una mala noche en la que sólo anotó 2 de los 7 triples que intentó el pívot se agotó en un intento inútil.

Harden, que durante gran parte de la noche se mostró indeciso y sin confianza ante el aro, concluyó la noche con 16 puntos y 11 asistencias. Tyrese Maxey tampoco tuvo un buen partido, con 13 puntos y Tobias Harrias solo pudo firmar 7 tantos.

En los Celtics, Jaylen Brown y Jayson Tatum fueron incansables. Brown aplicó una defensa pegajosa a Harden desde el primer segundo del partido que descolocó al base de Filadelfia. Brown aportó 23 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Y Tatum hizo un doble-doble con 27 puntos y 10 rebotes a pesar de que sólo anotó 3 de los 11 triples que intentó. Pero la clave estuvo en la profundidad de los de Boston: Al Horford (17 puntos), Marcus Smart y Malcom Brogdon (15 puntos) y Derrick White (13 puntos).