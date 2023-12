El peor equipo de la historia de la NBA

Detroit Pistons, 112 - Brooklyn Nets, 118

Con un espantoso registro de 2-28, los Pistons perdieron ante los Brooklyn Nets y superaron en su tragedia a los Philadelphia 76ers de 2013-2014 y los Cleveland Cavaliers de 2010-2011, que hasta hoy tenían la penosa marca de la peor racha de la liga con 26 partidos consecutivos perdidos al hilo. Ahora, Detroit suma 27 tras otro bochorno.

Todavía hay otra frontera en su descenso a los infiernos que los Pistons podrían cruzar: la de las 28 derrotas seguidas que acumularon los Philadelphia 76ers de 2014-2015 y 2015-2016 contando el final de una temporada y el comienzo de la siguiente.

Esta madrugada, ni siquiera los 41 puntos y 9 rebotes de Cade Cunningham fueron suficientes para cortar la sangría. Y eso que Bojan Bogdanovic firmó otros 23 tantos. Los Nets fueron mejor equipo, estuvieron más sólidos y de la mano de Cameron Johnson (24 puntos) y Mikal Bridges (21 tantos) se llevaron el triunfo del Little Caesars Arena.

New Orleans Pelicans, 115 - Memphis Grizzlies, 116

Los Grizzlies sonríen invictos con Ja Morant al timón, tanto que esta noche fueron capaces de igualar un partido que perdían de 13 puntos al inicio del último cuarto, forzar la prórroga y llevarse el triunfo con 31 puntos y 7 asistencias del base y 27 tantos de Desmond Bane. El español Santi Aldama no sumó puntos y capturó 2 rebotes y puso un tapón para Memphis. Brandon Ingram (24 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) fue el máximo anotador de los Pelicans.

got a lil interesting. 4 of em. we move. — Memphis Grizzlies (@memgrizz) December 27, 2023

San Antonio Spurs, 118 - Utah Jazz, 130

Gracias al desastre histórico de los Pistons, la crisis de los Spurs está pasando relativamente desapercibida, pero los de San Antonio solo llevan un triunfo en sus últimos 24 encuentros. Lauri Markkanen (31 puntos y 12 rebotes) lideró a Utah mientras que Victor Wembanyama aportó 15 puntos y 7 rebotes en los texanos en los que el mejor fue Kendall Johnson con 26 tantos.

Oklahoma City Thunder, 129 - Minnesota Timberwolves, 106

Shai Gilgeous-Alexander (34 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) guió a los Thunder en un triunfo de prestigio ante los Timberwolves en este duelo entre dos equipos que están haciendo mucho ruido en la parte alta del Oeste. Anthony Edwards (25 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) encabezó a los Wolves. El dominicano Karl-Anthony Towns no tuvo su día en Minesota y se quedó en 16 puntos y 6 rebotes.

SGA's impressive performance leads the @okcthunder to a win over the 1st-place Timberwolves!



?? 34 PTS (14/19 FGM)

?? 9 AST

?? 6 REB pic.twitter.com/Tid62hUY5f — NBA (@NBA) December 27, 2023

Los Ángeles Clippers, 113 - Charlotte Hornets, 104

Tras dos derrotas seguidas, los Clippers recibieron la visita de un rival propicio para enderezar el rumbo como los Hornets, que acumulan ocho partidos consecutivos perdiendo. Sin Kawhi Leonard por tercer encuentro seguido, James Harden (29 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) se puso al frente de los Clippers mientras que Miles Bridges (21 puntos y 11 rebotes) hizo lo propio en Charlotte.

Houston Rockets, 117 - Indiana Pacers, 123

Con solo dos triunfos en ocho encuentros tras perder la final del NBA In-Season Tournament, los Pacers tomaron oxígeno venciendo a los Rockets con Tyrese Haliburton brillando (33 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) y con ocho de sus nueve jugadores en dobles dígitos de anotación. Alperen Sengun (30 puntos y 16 rebotes) destacó en Houston.

Tyrese Haliburton took over in the Pacers down-to-the-wire W in Houston!



?? 33 PTS

?? 10 AST

?? 7 3PM pic.twitter.com/oZKXsqT9zG — NBA (@NBA) December 27, 2023

Washington Wizards, 119 - Orlando Magic, 127

Franz Wagner (28 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) fue el factor diferencial de los Magic en su visita a los Wizards. Orlando tuvo también a Paolo Banchero (24 puntos y 8 asistencias) y a Anthony Black con 23 puntos. Jordan Poole, con 30 puntos, fue el más productivo de Washington, que es penúltimo en el Este solo por delante de los Pistons.

Chicago Bulls, 118 - Atlanta Hawks, 113

Andre Drummond dio un recital gigantesco en la pintura con 24 puntos y 25 rebotes (10 de ellos ofensivos) para que los Bulls continúen al alza con nueve triunfos en sus últimos 13 partidos. A Atlanta, en cambio, se le ha complicado el final de año con tres derrotas seguidas. Trae Young consiguió 21 puntos y 13 asistencias.

Portland Trail Blazers, 130 - Sacramento Kings, 113

Los Kings, con un pésimo 10 de 42 en triples, tropezaron de forma sorprendente en su visita a uno de los equipos más flojos de la liga y que, además, tenía bajas importantes como las de Deandre Ayton y Shaedon Sharpe. De nada sirvieron los 43 puntos y 8 rebotes de De'Aaron Fox en Sacramento ante unos Blazers mucho más corales con Anfernee Simons al frente (29 puntos).