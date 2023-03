Pau Gasol se eleva al 'Olimpo de las leyendas de los Lakers'

El 'Olimpo de las leyendas' de Los Ángeles Lakers ha recibido a un nuevo miembro este miércoles. Pau Gasol agiganta aun más su historia y su número '16' ya es un símbolo de éxito que residirá por el resto de los días en el techo del pabellón de Los Ángeles. "A la ciudad de Los Ángeles, a 'la nación de los Lakers': os quiero profundamente, os quiero para siempre. Gracias por hacerme sentir tan especial", dijo un muy emocionado Gasol, que no pudo evitar las lágrimas durante toda la noche.

Una ceremonía que arrancó al descanso del partido que enfrentaba a Lakers y a Grizzlies con un vídeo de Vanessa Bryant resaltando que la leyenda deportiva de Pau Gasol era diminuta comparada a su leyenda como persona, amigo y padre. Ahora, todo aquel que mire al techo de ese pabellón que vio al primer español ganando la NBA, verá el 16 de Gasol junto al 8 y el 24 de su 'hermano' Kobe y al lado de otros héroes de los Lakers como 'Magic' Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), Shaquille O'Neal (34) o Jerry West (44).

Con traje negro y luciendo sus dos anillos de campeón en los dedos, Gasol acaparó las miradas de todos los fans desde su entrada al pabellón entre el primer y el segundo cuarto del partido entre Lakers y los Memphis Grizzlies (el otro gran equipo del ala-pívot durante su extraordinaria trayectoria en la NBA). Con su hija en brazos, Gasol agradeció, sin poder evitar las lágrimas, la enorme ovación de una grada en la que cada fan había recibido una camiseta con el nombre y el número del catalán.

Los aplausos se repitieron en varias ocasiones con los vídeos de reconocimiento a Gasol (sobre todo uno muy especial del entrenador Phil Jackson).

El acto empezó con un vídeo de Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant y quien presentó a Gasol elogiando su calidad humana "como compañero, como hombre y como amigo". Una vez descubierta la camiseta en lo más alto del estadio,Gasol, "abrumado" por el homenaje y totalmente conmovido, dio las gracias a todos los presentes pero también se acordó de "la persona y la cara" que lamentablemente no veía en el estadio. "Te echo mucho de menos, de verdad", dijo entre gritos de "Kobe, Kobe" en el pabellón.

