Pau Gasol será entrenador en el Rising Stars del All Star

El exjugador español Pau Gasol, ganador de dos anillos de campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, fue anunciado este martes como uno de los entrenadores de los cuatro equipos que competirán en el 'Rising Stars Challenge', uno de las actividades del Fin de Semana de las Estrellas de la liga estadounidense entre el 17 y 19 de febrero en Utah.

Coaching in the @NBAAllStar Rising Stars will be an absolute honor! Thanks to the @NBA for making it possible ???? See you in Salt Lake City!



Ser entrenador en el Rising Stars será todo un honor! Gracias a la NBA por hacerlo posible ???? Nos vemos en Salt Lake City! pic.twitter.com/RV59DvWMsb