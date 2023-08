Pau Gasol pasa a la eternidad del Salón de la Fama de la NBA

A Pau Gasol ya no le quedaban muchas cimas por conquistar en una carrera de leyenda en el mundo del baloncesto, pero este sábado coronó una nueva e impresionante cumbre con su entrada en el Salón de la Fama, un hito que ningún jugador español había conseguido hasta ahora.

El héroe de Sant Boi se unió a los entrenadores Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel como los únicos españoles que tienen su nombre inscrito en The Naismith Basketball Hall of Fame.

Hasta la meca de las canastas, la ciudad de Springfield (Massachusetts, EE.UU.) donde James Naismith creó este deporte en 1891 como poco más que un pasatiempo para los jóvenes durante el invierno, acudió un Gasol que recibió el tributo de la comunidad global del baloncesto, rendida a sus logros dentro pero también fuera de la cancha.

"Esto es un testamento del apoyo, la guía y la inspiración que muchos me han dado durante mi viaje en el baloncesto", dijo el catalán en su discurso en el Symphony Hall de Springfield.

Gasol repasó de forma detallada todos y cada uno de los apoyos que recibió a lo largo de los años para alcanzar la cúspide del baloncesto y poder vivir una velada soñada como esta.

"Muchos han contribuido a que yo esté aquí hoy, pero nadie lo ha hecho como mi familia", indicó al dar las gracias a sus padres por introducirle en el mundo del baloncesto y por respaldarle desde sus primeros pasos llevándole a los entrenamientos.

