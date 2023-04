Paolo Banchero, mejor jugador novato de la NBA

El italiano Paolo Banchero, ha sido distinguido como mejor 'Rookie' de la NBA en 2023. El ala pívot que juega para los Orlando Magic y fue la primera elección absoluta en el último draft, ha sido elegido este martes como jugador novato del año, informó la NBA en un comunicado.

The #KiaROY will be ANNOUNCED TONIGHT!



TNT to announce the winner of the 2022-23 Kia NBA Rookie of the Year during tonight's pregame coverage at 7:00pm/et (prior to Hawks/Celtics). #NBAAwardspic.twitter.com/aSX1zqMbJM