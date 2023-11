Orlando deja de ser una sorpresa; Murray y McCollum regresan con victoria

Orlando Magic, 139 - Washington Wizards, 120

Consolidados como una de las revelaciones de la temporada, los Magic, que suman ocho victorias seguidas, sometieron a unos Washington Wizards muy pobres con solo un triunfo en los últimos 11 partidos. Orlando sacó el rodillo con un 60,7 % en tiros de campo (51 de 84) y un 63 % en triples (17 de 27). Franz Wagner (31 puntos y 6 rebotes) tomó las riendas del equipo de Florida en tanto que Kyle Kuzma (23 puntos y 6 asistencias) fue el más productivo de Washington.

Franz Wagner's EFFICIENT performance fueled the Magic to their 8th straight win ??



?? 31 PTS

?? 6 REB

?? 4 3PM

?? 78% FG



The Magic’s 8-game win streak is their longest such streak since the 2010-11 season. pic.twitter.com/P5nL6drZcD — NBA (@NBA) November 30, 2023

Denver Nuggets, 134 - Houston Rockets, 124

Nikola Jokic sumó su séptimo triple-doble de esta temporada con 32 puntos (enorme 12 de 19 en tiros), 10 rebotes y 15 asistencias, Michael Porter Jr. brilló también en Denver con 30 puntos y 10 rebotes incluyendo un 7 de 12 en triples y Jamal Murray aportó en su regreso tras 11 partidos fuera 16 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Jalen Green (26 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias) fue el mejor de los Rockets en su visita a los vigentes campeones de la NBA.

The Joker filled the box score with a triple-double as the Nuggets defended homecourt against the Rockets ??



?? 32 PTS

?? 15 AST

?? 10 REB pic.twitter.com/Sitq1Xpj8h — NBA (@NBA) November 30, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Toronto Raptors, 112 - Phoenix Sunx, 105

Pese al regreso de Kevin Durant, los Phoenix Suns, que llevaban siete triunfos seguidos, cayeron en Toronto ante unos Raptors encabezados por Scottie Barnes (23 puntos y 7 rebotes) y Pascal Siakam (22 puntos y 9 rebotes). Durant metió 30 puntos y Devin Booker, que dio el susto con molestias en el tobillo, se quedó en solo 8 puntos (2 de 12 en tiros).

Detroit Pistons, 107 - Los Ángeles Lakers, 133

La peor racha en la historia de la franquicia. Así de bajo han caído estos ruinosos Detroit Pistons, que batieron un récord negativo del equipo al encadenar 15 partidos seguidos perdiendo tras sucumbir ante los Lakers. D'Angelo Russell dio en Detroit una exhibición para los angelinos con 35 puntos y 9 asistencias y un fabuloso 13 de 17 en tiros de campo, incluyendo 5 de 7 en triples, Anthony Davis firmó 28 puntos y 16 rebotes y LeBron James 25 tantos.

New Orleans Pelicans, 124 - Philadelphia 76'ers, 114

Además de Jamal Murray en los Nuggets, el otro regreso destacado del día tras varias semanas apartado de las canchas fue el de CJ McCollum, que no jugaba desde el 4 de noviembre por un pequeño neumotórax y que este miércoles consiguió 20 puntos para los Pelicans. Nueva Orleans se dejó guiar por un Zion Williamson excelente con 33 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias frente a unos Sixers sin Joel Embiid por enfermedad y liderados por Tyrese Maxey con 33 puntos.

Zion Williamson DOMINATED in the Pelicans' win over the Sixers ??



?? 33 PTS

?? 8 REB

?? 6 AST

?? 11-12 FG pic.twitter.com/M0WwyAGUnf — NBA (@NBA) November 30, 2023

Memphis Grizzlies, 105 - Utah Jazz, 91

Tras cuatro derrotas seguidas y en una temporada repleta de noches para el olvido, los Grizzlies se anotaron la victoria ante los Jazz con 20 puntos y 6 rebotes de Jaren Jackson Jr. El español Santi Aldama metió 11 puntos y atrapó 4 rebotes para Memphis. John Collins (17 puntos) lideró a Utah, que no contó con Lauri Markkanen.

Sacramento Kings, 117 - Los Ángeles Clippers, 131

Los Clippers alcanzaron su quinto triunfo en siete encuentros doblegando a unos Kings que acusaron el haber jugado hace solo 24 horas un apasionante y muy exigente partido a cara o cruz contra los Golden State Warriors en el NBA In-Season Tournament. Kawhi Leonard (34 puntos y 9 rebotes) abrió el camino de los angelinos junto a James Harden (26 puntos y 6 rebotes). De nada sirvió el partidazo de 40 puntos de De'Aaron Fox en Sacramento.