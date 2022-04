Oladipo mete a Miami en semifinales; Morant rescata a los Grizzlies; Phoenix evita otra sorpresa

CONFERENCIA ESTE

Miami Heat, 97 - Atlanta Hawks, 94 (4-1)

Victor Oladipo hizo de Jimmy Butler y, con 23 puntos, lideró el triunfo por 97-94 de los Miami Heat contra los Atlanta Hawks con el que el equipo de Erik Spoelstra ganó 4-1 la serie y avanzó a la segunda ronda de los 'playoffs' de la NBA.

Ni las bajas de Jimmy Butler y Kyle Lowry pararon a unos Heat que se enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Este con el ganador de la serie entre los Philadelphia 76ers y los Toronto Raptors, con los primeros por delante 3-2.

Victor Oladipo led the @MiamiHEAT to the Game 5 W in his first playoff start since August 24th, 2020!@VicOladipo: 23 PTS, 3 STL



The @MiamiHEAT have advanced to the Eastern Conference Semifinals! #HEATCulturepic.twitter.com/MbVZa0HBOZ — NBA (@NBA) April 27, 2022

Oladipo vivió su mejor noche en los últimos años, en los que estuvo lastrado por las lesiones, y lideró a los Heat apoyado por un Bam Adebayo dominante en la pintura, que aportó 20 puntos y 11 rebotes. Tyler Herro hizo otros 16 tantos y Max Strus sumó 15 puntos para Miami.

Una vez más, la estrella de los Hawks, Trae Young, fue anulado. Apenas anotó 11 puntos, con un 2 de 12 en tiros y 0 de 5 en triples. Hace dos días había anotado solo 9 puntos y, en el primer partido, se quedó con tan solo 8. Fue mérito de De'Andre Hunter (35 puntos y 11 rebotes) si los Hawks llegaron con opciones de empatar hasta la última jugada, cuando la defensa de Miami les impidió intentar el triple que forzaría la prórroga.

CONFERENCIA OESTE

Memphis Grizzlies, 111 - Minnesota Timberwolves, 109 (3-2)

Con una sensacional penetración a falta de solo un segundo, Ja Morant selló la remontada de los Memphis Grizzlies por 111-109 ante los Minnesota Timberwolves, quienes dejaron escapar un partido que tenían controlado y ahora pierden por 3-2 en esta serie de primera ronda del Oeste.

BIG 12 shines brightest in the BIG moments ??



After tonight's game-winner by @JaMorant, check out all 4 of his game-winners! #GrindCitypic.twitter.com/JGIewLJWjB — NBA (@NBA) April 27, 2022

El espectacular base fue fundamental en los Grizzlies con 30 puntos (18 de ellos en el último cuarto), 13 rebotes y 9 asistencias, y además protagonizó una de las jugadas más alucinantes de estos 'playoffs' con un colosal mate sobre Malik Beasley para cerrar el tercer cuarto.

Morant rescató a unos Grizzlies que vieron como Anthony Edwards había empatado el encuentro con solo 3 segundos en el reloj con un fantástico triple sobre la esquina tras una jugada perfectamente diseñada por el técnico Chris Finch. Pero al final, Minnesota bajó la cabeza ante la canasta ganadora de Morant.

Ja Morant ended Game 5 in DRAMATIC fashion, putting the finishing touches on an absolutely masterful 24-point second-half to lead the @memgrizz to the comeback win! @JaMorant: 30 PTS, 13 REB, 9 AST, 3 STL pic.twitter.com/ZSH4S26D3I — NBA (@NBA) April 27, 2022

Para no irse de vacaciones antes de hora, los Wolves (séptimos del Oeste) tendrán que ganar sí o sí a los Grizzlies (segundos) en el sexto partido de la serie, que jugarán el viernes ante su público. Sin llegar al extremo del tercer partido, en el que dejaron escapar dos ventajas de 26 puntos en el segundo cuarto y de 25 en el tercero, los Wolves volvieron a malgastar una diferencia importante ante unos Grizzlies expertos en no dar ningún encuentro por perdido.

Los visitantes ganaban por 13 puntos a falta de 9.38 (79-92) y tenían el viento a favor con un Karl-Anthony Towns que no encontraba rival en la defensa de Memphis. Sin embargo, los Grizzlies apretaron los dientes y consiguieron un inapelable 32-17 de parcial en esos últimos diez minutos para anotarse una victoria crucial.

Junto a Morant, en los Grizzlies destacaron Desmond Bane (25 puntos y 4 rebotes) y Brandon Clarke (21 puntos, 15 rebotes y 3 asistencias). Por su parte, Karl-Anthony Towns (28 puntos y 12 rebotes) y Anthony Edwards (22 puntos) fueron los líderes de los Wolves.

Phoenix Suns, 112 - New Orleans Pelicans, 97 (3-2)

Con Mikal Bridges al frente de una notable actuación de sus actores secundarios, los Phoenix Suns sudaron hasta el final, pero acabaron ganando el quinto partido a los New Orleans Pelicans (112-97) para ponerse 3-2 en esta serie de primera ronda del Oeste.

Sin Devin Booker por lesión y con un Chris Paul mejorado, pero al que se le empieza a notar la sobrecarga física, Bridges dio un gran paso al frente con su mejor partido en la NBA: 31 puntos (12 de 17 en tiros, 4 de 4 en triples), 5 rebotes, 2 asistencias, un robo y 4 tapones en un encuentro en el que jugó 47 de los 48 minutos. Además de Bridges, los Suns contaron con las valiosas aportaciones de Chris Paul (22 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias) y Deandre Ayton (19 puntos y 9 rebotes).

Mikal Bridges displayed his elite two-way skill to lead the @Suns to the Game 5 victory, setting playoff career-highs in points and blocks!@mikal_bridges: 31 PTS, 5 REB, 4 BLK, 4/4 3PM



GM 6: Thu. 7:30pm/et on TNT pic.twitter.com/GgIrftWYfq — NBA (@NBA) April 27, 2022

El fenomenal esfuerzo de Bridges no evitó que los Suns (primeros del Oeste) tuvieran que trabajar hasta los últimos minutos frente a unos Pelicans (octavos) que han demostrado ser un hueso muy duro de roer. Brandon Ingram, que tuvo algunos problemas en el codo y el meñique en el último cuarto, fue el mejor de los Pelicans (22 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) junto a CJ McCollum (21 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias) y Jonas Valanciunas (17 puntos y 14 rebotes). La eliminatoria regresa ahora a Nueva Orleans, donde el jueves se disputará el sexto partido.