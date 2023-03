Noveno triunfo seguido de los Knicks; los Lakers amargaron el regreso de Curry; los Suns doblegan a los Mavs

Con una esforzada victoria tras dos prórrogas en Boston, los Knicks extendieron este domingo su magnífico momento con nueve triunfos seguidos mientras que Anthony Davis reanimó las esperanzas de play-in de los Lakers y Kevin Durant se impuso a Kyrie Irving en su primer duelo desde que ambos dejaron los Brooklyn Nets.

