Nikola Jokic y los Nuggets siguen imparables; Lakers y Knicks siguen enrachados

Denver Nuggets, 121 - Cleveland Cavaliers, 108

Jokic firmó su décimo triple doble del año, el sexto en sus últimos doce partidos y el número 86 de su carrera, y dirigió el triunfo de unos Nuggets que asaltaron el liderato en solitario del Oeste (26-23).



Jokic aportó 28 puntos, quince rebotes, diez asistencias y dos robos, con tres de cuatro en triples, ante unos Cavaliers que siguen sin poder contar con el español Ricky Rubio, ya en la fase final de su recuperación tras su lesión de cruzado. El mejor para ellos fue Caris LeVert, con 22 puntos, apoyado por los 21 de Darius Garland.

Milwaukee Bucks, 109 - Charlotte Hornets, 138

Una primera mitad de récord, con 84 puntos anotados, 51 de ellos en el primer período, abrió el camino a los Hornets para un gran triunfo en el campo de los Bucks, en los que Giannis Antetokounmpo no pasó de los nueve puntos y cuatro rebotes. El griego llevaba 107 partidos consecutivos anotando al menos diez puntos.



Terry Rozier brilló con 39 puntos y seis triples, mientras que LaMelo Ball metió 24, con siete tiros de tres puntos, a los que sumó diez asistencias en un quinteto de los Hornets en el que cada jugador aportó más de diez puntos.

New Orleans Pelicans, 102 - Brooklyn Nets, 108

Kyrie Irving anotó diez de sus 19 puntos en el cuarto período y dirigió junto a Kevin Durant el triunfo de los Nets en el campo de unos Pelicans que desperdiciaron quince puntos de ventaja.



Tras romper el pasado miércoles su racha de doce victorias consecutiva con su revés en Chicago, los Nets se reactivaron con un Durant de 33 puntos y diez rebotes contra unos Pelicans que no pudieron contar con Zion Williamson ni Brandon Ingram.

Philadelphia 76ers, 112 - Chicago Bulls, 126

Zach LaVine firmó 41 puntos y once triples en el triunfo de los Bulls en el campo de los Philadelphia 76ers, huérfanos de Joel Embiid, que perdieron en casa tras once victorias consecutivas.



LaVine acabó con un brillante once de trece en triples, tras conectar sus primeros ocho intentos, y los Bulls se confirmaron como un equipo capaz de sacar su mejor versión contra equipos a priori favoritos, tras interrumpir el pasado miércoles la racha de doce victorias seguidas de los Brooklyn Nets.

Los Ángeles Lakers, 130 - Atlanta Hawks, 114

Empujados por los 25 puntos y diez asistencias de LeBron James y por los 18 puntos, once rebotes y nueve asistencias de Russell Westbrook, los Lakers sumaron su cuarta victoria consecutiva, al tumbar a los Hawks pese a los 32 puntos de Traey Young.



Para los Lakers, sin Anthony Davis, lesionado, Thomas Bryant aportó 19 puntos y trece rebotes mientras que Kendrick Nunn metió 23 saliendo del banquillo.

Phoenix Suns, 96 - Miami Heat, 104

Victor Oladipo logró la mejor actuación de su temporada y dirigió con 26 puntos, 19 de ellos en la segunda mitad, la victoria de los Heat en el campo de unos Suns en caída libre sin Devin Booker.



Los finalistas de 2021 llevan cinco derrotas consecutivas y cayeron ante Miami pese al doble doble de 23 puntos y catorce rebotes. Por si fuera poco, Chris Paul dejó el partido con molestias físicas tras doce minutos en pista.

Minnesota Timberwolves, 128 - Los Ángeles Clippers, 115

El francés Rudy Gobert respondió a las críticas recibidas por sus últimas actuaciones con un doble doble de 25 puntos y 21 rebotes en el triunfo de los Wolves contra unos Clippers huérfanos de Kawhi Leonard y Paul George.



El equipo angelino sufrió su quinta derrota consecutiva, la segunda en 24 horas, después de la humillación vivida en el campo de los Nuggets, cuando perdieron por 32 puntos tras tocar una desventaja máxima de 43 puntos.

Toronto Raptors, 108 - New York Knicks, 112

Los Knicks prolongaron la caída de los Raptors al ritmo de Julius Randle, con un doble doble de 32 puntos y once rebotes, al que se sumaron los diez puntos y 18 rebotes de Mitchell Robinson y los 26 de Jalen Brunson.



Los Raptors perdieron su tercer partido consecutivo y el quinto en los últimos seis, pese a los 27 de Gary Trent y los 26 de Pascal Siakam. El español Juancho Hernangómez no tuvo minutos en la rotación de los canadienses.

Oklahoma City Thunder, 127 - Washington Wizards, 110

Los Thunder conectaron 17 triples y su quinteto titular acabó con dobles dígitos, liderados por los treinta puntos de Shai Gilgeous Alexander, en el triunfo en casa ante los Wizards.



En el equipo capitalino, Kyle Kuzma metió 23 puntos y el letón Kristaps Porzingis anotó 14, con diez rebotes.

Indiana Pacers, 108 - Portland Trail Blazers, 99

Con una gran actuación grupal, los Pacers sumaron su quinta victoria en los últimos seis partidos, esta vez a costa de los Blazers. Seis jugadores de Indiana acabaron por encima de los diez puntos, liderados por los 19 de Bennedit Mathurin saliendo del banquillo.

San Antonio Spurs, 121 - Detroit Pistons, 109

Los Spurs doblegaron a los Pistons, colistas en el Este, empujados por los 25 puntos de Tre Jones y el doble doble de once puntos y 16 rebotes de Jakob Poetl.



En los Pistons, el mejor fue el croata Bojan Bogdanovic, con 21 puntos.